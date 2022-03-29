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İftar duası nasıl yapılır: İftar duası Arapça Türkçe okunuşu ve meali

On bir ayın sultanı Ramazan ayına günler kala en çok merak edilen ve araştırılan konular arasın İftar duası yer alıyor. Müslüman aleminin iftarını açacağı sırada yapmış oldukları iftar duası olduk güzel ve anlamlı bir manaya sahip. Akşam ezanı sırasında oruçlar açılman önce yapılan iftar duasının anlamı nedir? İftar duasının Arapça ve Türkçe okunu nasıldır? İşte haberin detayları sizlerle...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​İftar duası nasıl yapılır: İftar duası Arapça Türkçe okunuşu ve meali
​İftar duası nasıl yapılır: İftar duası Arapça Türkçe okunuşu ve meali

İftar duasının ne olduğu, yazılışı, okunuşu ve anlamı oldukça araştırılıyor. Ramazan ayına günler kala müslüman alemini heyecan sardı. Kalabalık iftar sofralar, Ramazan ayının manevi havası ve huzur dolu olan on bir ayın sultanı geliyor. Peki oruç açılmadan önce hangi dua yapılmalı? İftar duasının anlamı nedir? İftar duasının Arapça ve Türkçe okunu nasıldır? İşte detaylar...

İftar Duası

"Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü."

İftar duasının arapçası

İftar duasının anlamı

"Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!"

Yemek Duası

"Elhamdü lillâhillezî et’amenâ ve sekânâ ve cealenâ müslimîn Elhamdü lillâhi hamden kesîran mübâreken fîhi, ğayra mekfiyyin, ve lâ müveddein ve lâ müsteğnen anhü Rabbenâ. El-Hamdü lillâhillezî et‘amenî hâzat-taâme ve razakanîhi min ğayri havlin velâ kuvvetin"

Yemek duasının arapçası

Yemek duasının anlamı

“Ey Rabbimiz! Sana tertemiz duygularla, eksilmeyip artan, huzurundan geri çevrilmeyip kabul edilen sayısız hamd ile hamd ederiz. ” (Buhârî, Et`ime 54.;Ebû Dâvûd, Et`ime 52 (3849); İbni Mâce, Et`ime 16) "Bu yiyeceği bana yediren ve tarafımdan hiçbir güç ve kuvvet olmadan bunu bana rızık kılan Allâh'a hamdolsun” derse geçmiş günahları affolunur" dedi.”(Ebû Dâvud, Libâs 1; Tirmizî, Da'avât 55; İbnu Mâce, Et'ime 16)

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