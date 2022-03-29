2022 ilk iftar ve sahur saat kaçta? İl il imsakiye listesi On bir ayın sultanı Ramazan'ın gelmesine sayılı günler kaldı. Manevi havasıyla gönüllere huzur veren Ramazan ayında iftar ve sahur saatlerinin kaç olduğu ile ilgili oldukça soru geliyor. Senede bir kere yaşayabildiğimiz en anlamlı ve özel aylardan biri olan Ramazan'da ilk iftar ve imsak vakti saat kaçta? İşte merak edilen her şey haberimizde...

Abone Ol