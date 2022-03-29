​2022 ilk iftar ve sahur saat kaçta? İl il imsakiye listesi

Ramazan ayının gelmesine günler kaldı. Tabii en çok merak edilenler arasına iftar ve imsak vakitleri eklendi. İşte il il sıraladığımız ve hazırladığımız haberimiz. Ramazan ayında ilk iftar saati ve ilk imsak vakti kaçta olacak? İşte bütün detaylar...
Ramazan ayında oruç kaçta açılacak? İmsak vakti ne zaman? İl il imsakiye listesi
Ramazan ayı 2 Nisan tarihinde başlıyor. İlk sahur 1 Nisan'ı 2 Nisan'a bağlayan gece gece yapılacak.İstanbul'da 2 Nisan tarihi saat 05.12'ye kadar ilk sahurun yapılmış olması gerekiyor.
- İstanbul İmsakiye
- İmsak : 05:12
- Güneş: 06:39
- Öğle:13:13
- İkindi: 16:47
- Akşam: 19:36
- Yatsı: 20:58
- Adana İmsakiye
- İmsak: 04:55
- Güneş: 06:17
- Öğle: 12:47
- İkindi: 16:21
- Akşam: 19:08
- Yatsı: 20:25
- Afyonkarahisar İmsakiye
- İmsak: 05:11
- Güneş: 06:35
- Öğle: 13:07
- İkindi: 16:40
- Akşam: 19:28
- Yatsı: 20:47
- Ankara İmsakiye:
- İmsak: 04:59
- Güneş:06:25
- Öğle: 12:57
- İkindi: 16:31
- Akşam: 19:20
- Yatsı: 20:40
- Bursa İmsakiye:
- İmsak: 05:13
- Güneş: 06:40
- Öğle: 13:13
- İkindi:16:46
- Akşam :16:46
- Yatsı: 20:56
- İzmir İmsakiye:
- İmsak: 05:25
- Güneş: 06:48
- Öğle: 13:20
- İkindi:16:54
- Akşam: 19:42
- Yatsı: 21:00
- Konya İmsakiye:
- İmsak: 05:05
- Güneş: 06:27
- Öğle:12:59
- İkindi:16:32
- Akşam:19:20
- Yatsı: 20:38
- Rize İmsakiye:
- İmsak: 04:26
- Güneş: 05:53
- Öğle: 12:27
- İkindi: 16:01
- Akşam: 18:50
- Yatsı: 20:12
- Samsun İmsakiye:
- İmsak: 04:42
- Güneş: 06:10
- Öğle:12:43
- İkindi: 16:17
- Akşam: 19:07
- Yatsı: 20:29
- Hakkari İmsakiye:
- İmsak: 04:20
- Güneş: 05:43
- Öğle: 12:14
- İkindi: 15:47
- Akşam: 18:35
- Yatsı:19:52
- Diyarbakır İmsakiye:
- İmsak: 04:34
- Güneş:05:56
- Öğle:12:28
- İkindi:16:01
- Akşam:18:49
- Yatsı: 20:07