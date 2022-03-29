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Özgün 2022 ilk iftar ve sahur saat kaçta? İl il imsakiye listesi
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2022 ilk iftar ve sahur saat kaçta? İl il imsakiye listesi

On bir ayın sultanı Ramazan'ın gelmesine sayılı günler kaldı. Manevi havasıyla gönüllere huzur veren Ramazan ayında iftar ve sahur saatlerinin kaç olduğu ile ilgili oldukça soru geliyor. Senede bir kere yaşayabildiğimiz en anlamlı ve özel aylardan biri olan Ramazan'da ilk iftar ve imsak vakti saat kaçta? İşte merak edilen her şey haberimizde...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​2022 ilk iftar ve sahur saat kaçta? İl il imsakiye listesi
​2022 ilk iftar ve sahur saat kaçta? İl il imsakiye listesi

Ramazan ayının gelmesine günler kaldı. Tabii en çok merak edilenler arasına iftar ve imsak vakitleri eklendi. İşte il il sıraladığımız ve hazırladığımız haberimiz. Ramazan ayında ilk iftar saati ve ilk imsak vakti kaçta olacak? İşte bütün detaylar...

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Ramazan ayı 2 Nisan tarihinde başlıyor. İlk sahur 1 Nisan'ı 2 Nisan'a bağlayan gece gece yapılacak.İstanbul'da 2 Nisan tarihi saat 05.12'ye kadar ilk sahurun yapılmış olması gerekiyor.

  • İstanbul İmsakiye
  • İmsak : 05:12
  • Güneş: 06:39
  • Öğle:13:13
  • İkindi: 16:47
  • Akşam: 19:36
  • Yatsı: 20:58
  • Adana İmsakiye
  • İmsak: 04:55
  • Güneş: 06:17
  • Öğle: 12:47
  • İkindi: 16:21
  • Akşam: 19:08
  • Yatsı: 20:25
  • Afyonkarahisar İmsakiye
  • İmsak: 05:11
  • Güneş: 06:35
  • Öğle: 13:07
  • İkindi: 16:40
  • Akşam: 19:28
  • Yatsı: 20:47
  • Ankara İmsakiye:
  • İmsak: 04:59
  • Güneş:06:25
  • Öğle: 12:57
  • İkindi: 16:31
  • Akşam: 19:20
  • Yatsı: 20:40
  • Bursa İmsakiye:
  • İmsak: 05:13
  • Güneş: 06:40
  • Öğle: 13:13
  • İkindi:16:46
  • Akşam :16:46
  • Yatsı: 20:56
  • İzmir İmsakiye:
  • İmsak: 05:25
  • Güneş: 06:48
  • Öğle: 13:20
  • İkindi:16:54
  • Akşam: 19:42
  • Yatsı: 21:00
  • Konya İmsakiye:
  • İmsak: 05:05
  • Güneş: 06:27
  • Öğle:12:59
  • İkindi:16:32
  • Akşam:19:20
  • Yatsı: 20:38
  • Rize İmsakiye:
  • İmsak: 04:26
  • Güneş: 05:53
  • Öğle: 12:27
  • İkindi: 16:01
  • Akşam: 18:50
  • Yatsı: 20:12
  • Samsun İmsakiye:
  • İmsak: 04:42
  • Güneş: 06:10
  • Öğle:12:43
  • İkindi: 16:17
  • Akşam: 19:07
  • Yatsı: 20:29
  • Hakkari İmsakiye:
  • İmsak: 04:20
  • Güneş: 05:43
  • Öğle: 12:14
  • İkindi: 15:47
  • Akşam: 18:35
  • Yatsı:19:52
  • Diyarbakır İmsakiye:
  • İmsak: 04:34
  • Güneş:05:56
  • Öğle:12:28
  • İkindi:16:01
  • Akşam:18:49
  • Yatsı: 20:07

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