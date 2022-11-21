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MEB 2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimi doğrultusunda okullar 11 Kasım 2022 tarihinde ilk ara tatile girdi. Bir hafta süren ara tatilin ardından okullarda yeniden ders zili çaldı. 2022-2023 eğitim öğretim yılı yarıyıl tatili (15 tatil), 23 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında yapılacak. Peki ikinci ara tatil ne zaman? 2023 ikinci ara tatil Raman Bayramı ile mi birleştirilecek, tatil kaç gün olacak? Okullar ne zaman kapanacak? İşte MEB 2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimi

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İkinci ara tatil ne zaman? Nisan ara tatili Raman Bayramı ile mi birleştirilecek, tatil kaç gün olacak?
MEB 2022-2023 Eğitim öğretim yılı tatil tarihleri

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı 2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimine göre, Kasım ara tatili 14 kasım Pazartesi günü başladı ve 20 Kasım 2022 tarihinde sona erdi. 19 milyon öğrenci, 21 Kasım 2022 Pazartesi gününden itibaren okula dönecek ve ders başı yaptı.

Yarıyıl tatili ne zaman?

2022-2023 eğitim öğretim yılı yarıyıl tatili (15 tatil), 23 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında yapılacak.

İkinci ara tatil ne zaman?

  • MEB tarafından öğrencilerin dönem arasında dinlenebilmeleri için yapılan ara tatil, ikinci dönem de uygulanacak. İkinci dönem ara tatili, Ramazan Bayramı ile birleştirilerek 17-20 Nisan 2023 tarihleri arasında yapılacak. Öğrenciler, 24 Nisan 2023 tarihinde okullara dönüş yapacak.

Yaz tatili ne zaman?

2022-2023 eğitim öğretim yılı 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek. Böylece öğrenciler, 16 Haziran'dan itibaren yaz tatiline girecek.

MEB 2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimi

  • Sömestr tatili: 23 Ocak 2023 - 3 Şubat 2023
  • İkinci ara tatil: 17-20 Nisan 2023 tarihleri arasında yapılacak.
  • Yaz tatili: 16 Haziran 2023

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