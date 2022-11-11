Liselere Geçiş Sistemi (2023 LGS) sınavı ne zaman?

LGS sınavı ne zaman, tarih açıklandı mı?

Orta son sınıfta okuyan öğrenciler LGS sınavının ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Yeni yıla az bir süre kala 2023 sınav takvimi ile ilgili aramalar hız kazandı. Peki, LGS 2023 ne zaman, tarih belli oldu mu? LGS başvuruları ne zaman başlıyor? İşte merak edilen detaylar...

2023 LGS ne zaman?

LGS 2023 tarihi henüz belli olmadı. Sınav ve başvuru tarihi açıkladıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir. 8. sınıf öğrencilerinin ortaokuldan liseye geçişlerinde dereceyi ölçen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı, önceki yıllar baz alındığında 4 Haziran ya da 11 Haziran 2023 Pazar günü yapılacağı düşünülmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı düzenlediği sınavda birinci oturum saat 09.30da, ikinci oturum saat 11.30da başlayacak.

LGS 2021 ne zaman yapıldı?

Geçtiğimiz yıl okullar 18 Haziran’da kapanmıştı. 2021 LGS sınavı da 6 Haziran'da yapılmış sınav sonuçları ise 30 Haziran 2021'de ilan edilmişti. Bu sene okullar 16 Haziran'da kapanacak. Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler 27 Mayıs 2021 tarihinde e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden açıklanmıştı.

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Merkezî Sınav, Milli Eğitim Bakanlığının açıkladığı tarihte yurt içi ve yurt dışı tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile birinci oturum 09.30’da, ikinci oturum 11.30’da başlayacaktır.

LGS sınavında kaç soru sorulmakta?

Sınavda, Sözel (75 dakika) bölümden yani Türkçe ’den 20, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi’nden 10, T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük ’ten 10, Yabancı Dil’den ise 10 soru olacak. Sayısal bölüm (80 dakika)den Matematik ’den 20 ve Fen Birlikleri’nden 20 soru sorulacaktır.

- Ek süre verilen özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerde;

- Yabancı Dil alt testinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 80 dakika,

- Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 80 dakika,

- Yabancı Dil ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testlerinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 65 dakika olarak uygulanacaktır.

- Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testinden muaf olan öğrencilerin birinci oturumdaki toplam süresi 60 dakika olarak uygulanacaktır.

LGS nedir?

Liselere Geçiş Sistemi ya da LGS, Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2017-2018 Eğitim Öğretim yılından itibaren uygulamaya başladığı ortaöğretime geçiş sistemi. TEOG sınavının yerine geçmiştir.

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Liseye Geçiş Sistemi, PISA ve TIMS soruları esas alınarak beceri temelli mantık muhakeme yeteneğini ölçen bir sınavdır. Sınavı kazanan öğrenciler; Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi türündeki liselere gider. Sınavda belirli başarı eşiğine ulaşamayan öğrenciler adrese dayalı okul tercihinde bulunabilir ve merkezi sınavla öğrenci almayan okullarda okumayı tercih edebilir.

LGS konuları neler?

2023 LGS Türkçe Konuları ve Soru Dağılımı;

Cümlede Anlam

Sözcükte Anlam

Ses Bilgisi

Parçada Anlam

Noktalama İşaretleri

Yazım Kuralları

Fiilimsiler

Cümlenin Öğeleri

Cümle Vurgusu

Fiilde Çatı

Yazı Türleri

Anlatım Bozukluğu

Cümle Çeşitleri

Söz Sanatları

2023 LGS Matematik Konuları ve Soru Dağılımı;

Çarpanlar ve Katlar

Üslü ifadeler

Kara köklü ifadeler

Veri Analizi

Olasılık

Özdeşlikler ve cebirsel ifadeler

Doğrusal Denklemler

Eşitliksiz

Üçgenler

Eşlik ve Benzerlik

Dönüşüm Geometrisi

Geometrik Cisimler

2023 LGS İnkılap Konuları ve Soru Dağılımı;

Bir Kahraman Doğuyor

Milli Uyanış: Bağımsızlık

Yolunda Atılan Adımlar

Ya İstiklal Ya Ölüm

Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye

Demokratikleşme

Atatürk Dönemi

Türk Dış Politika

Atatürk’ ün Ölümü ve Sonrası

2023 LGS Fen Bilgisi Konuları ve Soru Dağılımı;

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Mevsimler ve İklim

Genetik Kod ve DNA

Basınç

Madde ve Endüstri

Basit Makineler

Çevre Bilimi Ve Enerji Dönüşümü

Elektrik Enerjisi ve Yükleri

2023 LGS İngilizce Konuları ve Soru Dağılımı;

Friendship

Teen Life

İn the Kitchen

On the Phone

The Internet

Adventures

Tourism

Chores

Science

Natural Forces

2023 LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları ve Soru Dağılımı;

Kader İnancı

Zekat ve Sadaka

Din ve Hayat

Muhammed’in (S.A.V) hayatından Örnek Davranışlar

Kur’an’ı Kerim ve Özellikleri