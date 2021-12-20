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İstanbul'da kar yağışı ne zaman başlayacak?

İstanbul'da kar yağışı ne zaman başlayacak? sorusu İstanbulluların gündeminde... Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul için beklenen uyarı geldi. İstanbul'da 21 Aralık Salı günü kar yağışı mı olacak? İstanbul'da kar yağışı bu akşam mı başlayacak? İşte konuya ilişkin detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbulda kar yağışı ne zaman başlayacak?
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden de kar yağışı uyarıları ardı ardına geldi. Meteoroloji'nin orta ve uzun vadeli tahmin haritasına göre Türkiye'nin birçok ilinde kar yağışı etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre İstanbul'da kar yağışının Pazartesi gününden itibaren etkili olması bekleniyor. Hal böyle olunca da kar seferberliği başladı. İstanbul'da depolarda bulunan 190 bin ton tuz ve bin 582 araçla karın olumsuz etkilerine müdahale etmek için hazırlanıyor.

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den İstanbul için kar uyarısı geldi. Prof. Dr. Şen, "İstanbul’da bugün hava, gündüz yağış yok. Boğaz çevresi ve Anadolu yakasında Gece yağmur sabaha karşı karla karışık yağmur var. Sıcaklık gündüz 7-8 C. Gece 2 C. Bugün Marmara doğusu, Doğu Akdeniz İç Anadolu Karadeniz Doğu ve Güneydoğu Anadolu Kıyılarda yağmur İç kesimlerde KAR şeklinde Doğu Akdeniz, Şırnak, Siirt, Batman, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman da kuvvetli yağmur. Erzincan, Tunceli, Malatya, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkâri yoğun kar" dedi.

AKOM, Sibirya kökenli soğuk ve yağışlı havanın İstanbul'da etkisini arttıracağını belirtti.

"Pazar ve pazartesi günleri mola vermesi beklenen yağışların, salı sabah erken saatlerden itibaren tekrar etkili olacağı, çarşamba akşam saatlerine kadar il genelinde aralıklı kar yağısı geçişlerinin yaşanacağı tahmin edilmektedir. Soğuk hava, muhtemel kar yağışı nedeni ile yaşanacak olumsuzluklara karşı hazırlıklı ve tedbirli olunması önemlidir"

İSTANBUL'DA YARIN KAR YAĞACAK MI?

MGM'nin paylaştığı son dakika hava durumu tablosunda İstanbul için Salı günü karla karışık yağmur olacağı bildiriliyor.

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