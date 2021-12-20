Özgün Ankarada Yarın 21 Aralık Salı Günü Okullar Tatil Mi? - Kar Tatili Haberleri
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Ankara'da Yarın 21 Aralık Salı Günü Okullar Tatil Mi? - Kar Tatili Haberleri

21 Aralık Salı günü kar tatili haberleri şimdiden araştırılıyor. Okullarda kar yapışı sebebiyle eğitime ara veriliyor. Ankara'da yarın okulların kar nedeniyle tatil olup olmadığı vatandaşlar tarafından merak kazandı. Peki, Ankara'da kar tatili var mı? Yarın Ankara'da okullar taitl mi? Ankara Valiliği'nden kar tatili açıklaması geldi mi? İşte ayrıntılar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ankarada Yarın 21 Aralık Salı Günü Okullar Tatil Mi? - Kar Tatili Haberleri
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Ankara’da okulların tatil olup olmadığı merak ediliyor. Ankara Valiliği tarafından yapılan kar tatili açıklamaları her yıl yoğun ilgi görüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalara göre Ankara’da bugün hava 3 derece olacak. Havanın çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif kar yağışlı olması bekleniyor. Peki, kar yağışı beklenen Ankara'da yarın okullar tatil edilecek mi?

ANKARA'DA 21 ARALIK SALI OKULLAR TATİL Mİ?

Ankara Valiliği tarafından okulların tatil olduğu ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

21 ARALIK'TA KAR TATİLİ OLAN İLLER

Konya'nın 7 ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 20 Aralık Pazartesi günü itibariyle 1 gün süreyle ara verildi. Konya'da dün geceden itibaren etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle merkez Karatay, Meram ve Selçuklu ilçesi ile Beyşehir, Derebucak, Hüyük ve Seydişehir ilçelerinde eğitime 20 Aralık tarihi itibariyle 1 gün süreyle ara verildi.

Karaman`ın Başyayla ve Sarıveliler ilçelerinde, etkili kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Muğla`nın Kavaklıdere ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitim yapılan bazı okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

Kars`ta yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

AKSARAY’ın Ortaköy ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime yarın olmak üzere 1 gün ara verildi.

İlçede öğle saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Ortaköy Kaymakamlığı tarafından, yaşanan buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın olmak üzere eğitime bir gün ara verildi. Hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

Tunceli’nin 3 ilçesinde kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, “Yoğun kar yağışı nedeniyle, ilimiz Pülümür, Nazimiye ve Ovacık ilçelerimizde ilk, orta ve lise düzeyindeki okullarda 20 Aralık 2021 Pazartesi günü 1 (bir) gün süre ile eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Ayrıca aynı gün, bu ilçelerimizde kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli personel ile hamile personel de idari izinli sayılacaktır” denildi.

Denizli`nin Babadağ ilçesinde, kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

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