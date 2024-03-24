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İstanbul’daki barajlardaki doluluk oranı yüzleri güldürdü: İşte Istrancalar, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Ömerli son durum...

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı son yağışlarla birlikte yüzde 80'nin üzerine çıktı. Su miktarı Istrancalar'da yüzde 65,45 olarak kaydedildi. İşte Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Ömerli barajlarındaki son durum.

09:03 - 24/03/2024 Pazar
Yeni Şafak
İstanbul barajları doluluk oranları
İstanbul barajları doluluk oranları

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kentte aralıklarla etkisini gösteren yağış barajlardaki su doluluk oranını da artırdı. Bugün itibariyle barajlardaki doluluk oranı yüzde 80,03 ölçüldü.

İstanbul barajları doluluk oranları

Su miktarı Istrancalar'da yüzde 65,45, Terkos'ta yüzde 82,46, Sazlıdere'de yüzde 59,35, Alibey'de yüzde 70,49, Büyükçekmece'de yüzde 75,84, Ömerli'de yüzde 88,95, Darlık'ta yüzde 86,35, Elmalı'da yüzde 89,54, Pabuçdere'de yüzde 74,67 ve Kazandere'de yüzde 75,91 olarak kaydedildi.

Kente su sağlayan ve azami 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme hacmine sahip baraj ve göletlerdeki su miktarı ise 695 milyon 25 bin metreküp seviyesinde ölçüldü.

Son 9 yılın doluluk oranları

İSKİ istatistiklerine göre, 23 Mart tarihli baraj doluluk oranları 2016'da yüzde 87,16, 2017'de yüzde 89,63, 2018'de yüzde 89,61, 2019'da yüzde 94,11, 2020'de yüzde 63,99, 2021'de yüzde 66,84, 2022'de yüzde 88,63, 2023'te yüzde 37,02 iken, bugünkü oran yüzde 80,03 olarak kayıtlara geçti.



#İstanbul
#Baraj Doluluk Oranları
#İstanbul barajları doluluk oranları
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