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Muğla ve Bursa merkezli 6 ilde dev operasyon: 19 organizatör ve 173 düzensiz göçmen yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; Muğla ve Bursa merkezli 6 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik düzenlenen “KALKAN-16” operasyonlarında; 19 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 173 düzensiz göçmenin yakalandığını duyurdu.

Seda Ekinci
Seda Ekinci
08:30 - 24/03/2024 Pazar
Güncelleme: 08:41 - 24/03/2024 Pazar
Yeni Şafak
Muğla ve Bursa merkezli Kalkan-16 operasonu
Muğla ve Bursa merkezli Kalkan-16 operasonu

İçişleri Bakanı Yerlikaya; Muğla ve Bursa merkezli 6 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik düzenlenen “KALKAN-16” operasyonlarında; 19 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 173 düzensiz göçmenin yakalandığını duyurdu.


Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde;
  • Muğla ve Bursa merkezli 6️⃣ ilde Göçmen Kaçakçılığı Organizatörleri ve Düzensiz Göçmenlere yönelik düzenlenen “KALKAN-16” operasyonlarında;
  • 1️⃣9️⃣ Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü ve
  • 1️⃣7️⃣3️⃣ Düzensiz Göçmen Yakalandı❗️

  • Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
  • Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığını önlemek için ülkemizin her bölgesinde kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız aralıksız devam edecek❗️

  • Göç İdaresi Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinesinde;

  • MUĞLA:
  • ❌Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Muğla merkezli İstanbul, İzmir, Mersin ve Gaziantep’te düzenlenen operasyonlarda;
  • 📌1️⃣5️⃣ Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü yakalandı.
  • 📌7️⃣’si tutuklandı.
  • 📌2️⃣’si hakkında adli kontrol kararı verildi.
  • 📌Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

  • BURSA:
  • ❌Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Göçmen Kaçakçılığı Organizatörleri ve Düzensiz Göçmenlere yönelik 6 farklı adrese düzenlenen operasyonlarda;
  • 📌4️⃣ Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü yakalandı ve haklarında adli işlemler başlatıldı.

  • Operasyonlar sonucu:
  • 📌Çok miktarda Türk Lirası ve çok sayıda dijital materyale el konuldu.

  • Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi ve Göç İdaresi Başkanlığımızın personelini tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle



#Ali Yerlikaya
#İçişleri Bakanı
#operasyon
22 dakika önce
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