Muğla ve Bursa merkezli 6 ilde dev operasyon: 19 organizatör ve 173 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla ve Bursa merkezli Kalkan-16 operasonu
İçişleri Bakanı Yerlikaya; Muğla ve Bursa merkezli 6 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik düzenlenen “KALKAN-16” operasyonlarında; 19 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 173 düzensiz göçmenin yakalandığını duyurdu.
Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde;
- Muğla ve Bursa merkezli 6️⃣ ilde Göçmen Kaçakçılığı Organizatörleri ve Düzensiz Göçmenlere yönelik düzenlenen “KALKAN-16” operasyonlarında;
- 1️⃣9️⃣ Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü ve
- 1️⃣7️⃣3️⃣ Düzensiz Göçmen Yakalandı❗️
- Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
- Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığını önlemek için ülkemizin her bölgesinde kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız aralıksız devam edecek❗️
- Göç İdaresi Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinesinde;
- MUĞLA:
- ❌Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Muğla merkezli İstanbul, İzmir, Mersin ve Gaziantep’te düzenlenen operasyonlarda;
- 📌1️⃣5️⃣ Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü yakalandı.
- 📌7️⃣’si tutuklandı.
- 📌2️⃣’si hakkında adli kontrol kararı verildi.
- 📌Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.
- BURSA:
- ❌Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Göçmen Kaçakçılığı Organizatörleri ve Düzensiz Göçmenlere yönelik 6 farklı adrese düzenlenen operasyonlarda;
- 📌4️⃣ Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü yakalandı ve haklarında adli işlemler başlatıldı.
- Operasyonlar sonucu:
- 📌Çok miktarda Türk Lirası ve çok sayıda dijital materyale el konuldu.
- Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi ve Göç İdaresi Başkanlığımızın personelini tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle
#Ali Yerlikaya
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#operasyon
22 dakika önce