Türkiye'nin Doğu, Güneydoğu, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgeleri, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı. Depremler, yıkımlara, ölüm ve yaralanmalara yol açtı. AFAD'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli depremlerin ardından 4 bin 323 artçı deprem meydana geldi.

KAHRAMANMARAŞ DEPREMİNDE KAÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ? DEPREM HANGİ İLLERİ ETKİLEDİ?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 09.00 itibarıyla Kahramanmaraş merkezli depremlerde 36 bin 187 kişinin hayatını kaybettiğini, 108 bin 68 kişinin yaralandığını bildirdi.

Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ'daki can kaybı 36 bin 187 oldu. Depremlerde 108 bin 68 kişi yaralanırken, depremden etkilenen bölgelerden 216 bin 347 afetzede tahliye edildi.

DEPREM BÖLGELERİNDE KAÇ TANE ARAMA KURTARMA PERSONELİ VAR?

Diğer ülkelerden gelen arama kurtarma personelinin sayısı ise 11 bin 488 olarak kayıtlara geçti.

AFAD, emniyet, jandarma, MSB, UMKE, ambulans ekipleri, gönüllüler, yerel güvenlik ve yerel destek ekiplerinden görevlendirilen saha personeli ile beraber bölgede görev yapan toplam personel sayısı 253 bin 16'ya ulaştı.

Afet bölgesine başta ekskavatör, çekici, vinç, dozer, kamyon, arazöz, treyler, greyder, vidanjör ve benzeri iş makineleri olmak üzere, 12 bin 513 araç sevk edildi.

Hava Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri, Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 121 helikopter ve 75 uçak bölgeye personel ve malzeme sevkiyatı için kurulan "hava köprüsü" kapsamında 6 bin 490 sorti yapıldı.

Bölgeye, personel, malzeme sevkiyatı ve tahliye amacıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 24, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 2 olmak üzere toplam 26 gemi görevlendirildi.

DEPREMZEDELERE KAÇ ÇADIR VE KONTEYNER KURULDU?

Depremden yoğun şekilde etkilenen 10 şehre AFAD, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kızılay ile uluslararası ülke ve kuruluşlar tarafından 283 bin 410 çadır, 54 bin 297 konteyner ve 3 milyon 264 bin 985 battaniye sevk edildi, 172 bin 225 çadırın kurulumu tamamlandı.

Afet bölgesinde, 31 milyon 256 bin 211 sıcak yemek, 7 milyon 499 bin 136 çorba, 19 milyon 286 bin 999 su, 36 milyon 92 bin 267 ekmek, 14 milyon 477 bin 997 ikramlık malzeme ile 2 milyon 283 bin 132 içecek dağıtımı yapıldı.

Afet psikososyal destek grubu kapsamında 4 mobil sosyal hizmet merkezi, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye ve Malatya'da görevlendirildi. Deprem bölgesinde 332 bin 49, deprem bölgesi dışında 90 bin 795 olmak üzere 422 bin 844 kişiye psikososyal destek verildi.

PROF. DR. SÖZBİLİR: KAHRAMANMARAŞ DEPREMLERİ, 11 ŞİDDETİ DÜZEYİNDE HASARA YOL AÇTI

Türkiye'nin Doğu, Güneydoğu, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgeleri, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı. Depremler, yıkımlara, ölüm ve yaralanmalara yol açtı. DEÜ DAUM Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, afet bölgesinde Afyon Kocatepe Üniversitesi Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Çağlar Özkaymak ve DEÜ-DAUM'dan Öğretim Görevlisi Dr. Özkan Cevdet Özdağ, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Volkan Karabacak ile incelemelerde bulunuyor.





EŞİ BENZERİ OLMAYAN BİR YIKIM GERÇEKLEŞTİ





Prof. Dr. Hasan Sözbilir, depremin etki ettiği şiddete dikkat çekerek, "Depremin iki ölçeği vardır. Büyüklük ve şiddet. Büyüklük deprem sırasında ortaya çıkan enerjinin büyüklüğünü belirtir. Bugüne kadar en büyük deprem 1960 yılındaki Şili depremi. Bu deprem 9.5 büyüklüğündeydi. Bir depremin şiddeti ise depremin insan kaynaklı yapılarla doğal yapılar üzerindeki hasar derecesini anlatır. Roma rakamlarıyla yazılır ve I-XII (1- 12) arasında değişen değerlerle ifade edilir. Kahramanmaraş ve Elbistan depremleri 7.5 üzeri büyüklüğündeydi. Fakat bu depremler XI (11) şiddeti düzeyinde hasar yaptı. Binlerce bina yıkıldı. Altyapı sistemi çöktü. Köprüler yıkılıp, demir yolu rayları hasar gördü. Bölgede büyük ölçekli heyelanlar oluştu. Bu hasarlar deprem şiddetinin 11'e ulaştığını göstermektedir. 9 saat arayla gelişen depremler nedeniyle dünyada eşi benzeri olmayan bir yıkım gerçekleşmiş oldu. En ağır yıkımın yaşandığı Antakya, son 2000 yılda 4'üncü büyük depremini yaşamış oldu. Milattan sonra 115 yılında oluşan ilk depremde 260 bin kişi can vermişti. Milattan sonra 526'da yaşanan 2'nci büyük depremde yine 250 bin kişinin can verdiğine dair kayıtlar bulunmaktaydı. 1822 yılındaki depremde ise 20 bin kişi can vermişti" ifadelerini kullandı.





RİSKLİ BÖLGE





Doğu Anadolu Fayı ile Ölü Deniz Fayı'nın kesiştiği coğrafyada Antakya'nın yer aldığına değinen Prof. Dr. Sözbilir, "Türkiye'de deprem tehlikesi açısından en riskli bölgede bulunmakta. Bu nedenle şehrin yeniden yapılandırılmasından önce, yer seçimi ve bina deprem yönetmeliğiyle ilgili mevcut yasa, yönetmelik ve yönergeler yeniden gözden geçirilmelidir. Bunu yaparken, üniversitelerin en üst bilimsel düzeyde sisteme katkı koyması hayati derecede önemlidir. Bunun yanında ehliyetsiz ve yetkin olmayan tüm mühendis, mimar, müteahhit ve şehir bölge planlamacıların bu sürecin dışında tutulması gerekmektedir" diye konuştu.











