|
Özgün

Deprem sonrası oluşan Crush sendromu belirtileri

Crush sendromu, insanların yaşadığı kalıcı ve ciddi yapısal hasarların sonucu olarak oluşan bir durumdur. Bu durum, deprem sonrası çok fazla ağırlık ya da basınç altında kalma,, ezilme biçiminde yaralanma, uzun süreli sıkışma ve hareketsizlik sonucunda ortaya çıkar. Belirgin doku zedelenmesi ve kas nekrozu vardır. Crush sendromu, insanların yaşadığı ağrı, şok veya ölüm gibi ciddi sonuçlar doğurabilmektedir. Peki Crush sendromu nasıl oluşur, nasıl tedavi edilir? Crush sendromu belirtileri neler? İşte soruların cevapları.

16:10 . 7/02/2023 Salı
Yeni Şafak
Crush Sendromu

Crush Sendromu

Deprem sonrası ezilme ya da diğer adıyla crush sendromu araştırılan sağlık durumları arasında yer alıyor. Crush sendromu hakkında merak ettiklerinizi haberimizde bulabilirsiniz.

CRUSH SENDROMU NASIL OLUŞUR?

Crush sendromu, basınç altındaki yapıların parçalanması sırasında ortaya çıkan çok fazla ağırlık sonucu oluşur. Bu basınç, insanların vücutlarındaki dokuların çatlamasına veya bozulmasına neden olabilir. Bu durum, özellikle insanların bacakları veya ayaklarında ciddi yapısal hasarlar meydana gelebilir.

Crush sendromu, acil durum tıbbi müdahale gerektiren bir durumdur. Crush sendromu oluştuğunda, hastalar ağrı, şok veya ölüm gibi ciddi sonuçlarla karşılaşabilir. Crush sendromu, hastaların vücutlarındaki dokuların bozulması veya çatlaması sonucu oluşan ağrı ve şokun yanı sıra, vücudun su kaybı ve elektrolit dengesinin bozulması gibi diğer problemler de meydana gelebilir.

CRUSH SENDROMU BELİRTİLERİ NELER?

  1. Ağrı:
    Crush sendromu oluştuğunda, hastaların vücutlarındaki dokuların bozulması sonucu oluşan ağrı ciddi olabilir.
  2. Şok:
    Crush sendromu, insanların vücutlarındaki dokuların çatlaması sonucu oluşan su kaybı ve elektrolit dengesinin bozulması gibi nedenlerle şok durumlarına neden olabilir.
  3. Kanamalar:
    Crush sendromu oluştuğunda, hastaların vücutlarındaki dokuların bozulması sonucu kanamalar meydana gelebilir.
  4. Nefes darlığı:
    Crush sendromu oluştuğunda, hastaların vücutlarındaki dokuların bozulması sonucu oluşan nefes darlığı meydana gelebilir.
  5. Titreme:
    Crush sendromu oluştuğunda, hastaların vücutlarındaki dokuların bozulması sonucu oluşan titreme veya kas spazmları meydana gelebilir.
  6. Solunum problemleri:
    Crush sendromu oluştuğunda, hastaların vücutlarındaki dokuların bozulması sonucu oluşan solunum problemleri meydana gelebilir.

CRUSH SENDROMU NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Crush Sendromunun genel ve böbrekler üzerine olumsuz etkilerini önlemek için çok erken ve hızlı davranmak gerekir.

Crush sendromunda ilk başvurulan yöntem kandaki sıvı oranını arttırmaktır (saatte 1 litre hızla). Potasyum değerinin düşürülmesi ve fasiotomi yaygın bir tedavi yöntemidir. Diyaliz ise diğerlerine göre daha az yaygın bir tedavidir.


#crush sendromu
#deprem
#sağlık
#enkaz
#şok
#ağrı
#tedavi
41 dakika önce
default-profile-img
Deprem sonrası oluşan Crush sendromu belirtileri
Türkiye Diyanet Vakfı’ndan deprem bölgelerine destekler artarak devam ediyor
Enkaz altından kurtarılmayı Kur'an-ı Kerim okuyarak bekledi
Telekom operatörlerinden ortak açıklama: Telefonlar acil aramalar için kullanılmalı
Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı: Hiçbir suistimal cezasız kalmayacak
Yeni Şafak’ın çağrısı sonrası Türkiye Kamp ve Karavan Derneği Başkanı Çulhaoğlu: Karavanlar yolda
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.