Depremler, dünyadaki en yıkıcı ve korkutucu doğal afetlerden biridir. Tarih boyunca insanlar depremlerin güçsüzlüğüne maruz kaldı. İşte dünya üzerinde gerçekleşen en büyük depremler.

DÜNYANIN EN BÜYÜK 10 DEPREMİ HANGİ ÜLKELERDE YAŞANDI?

1960 Valdivia depremi (Şili) - 9.5 büyüklüğü

22 Mayıs 1960'ta Şili'nin Valdivia kentinde meydana gelen ve şimdiye kadar kaydedilen en büyük depremde yaklaşık 1.655 kişi öldü. Binlerce kişi yaralandı ve milyonlar evsiz kaldı. Güney Şili, 550 milyon dolar zarar bildirdi.

1964 Alaska depremi (ABD) - 9.2 büyüklüğü

Alaska'da 28 Mart 1964'te meydana gelen 9,2 büyüklüğündeki deprem, en şiddetli ikinci deprem olarak kayıtlara geçti. 3 dakika süren deprem, tsunamiyi tetikledi. Sarsıntı ve ardından oluşan dev dalgalar, 128 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olurken yaklaşık 310 milyon dolarlık hasar oluşturdu.

1952 Kamçatka depremi (Rusya) - 9.0 büyüklüğü

Kamçatka, Rusya (4 Kasım 1952) - 9.0 Oluşturduğu dev dalgalar sebebiyle Rusya'nın Kamçatka bölgesinde meydana gelen 9.0'lık depremin etkisi Hawaii Adaları'na kadar ulaştı. 9.0'lık deprem yaklaşık 1 milyon dolarlık zarara yol açtı.

2004 Hint Okyanusu depremi (Endonezya) - 9.1 büyüklüğü

Batma nedeniyle meydana gelen deprem, Hint Okyanusu'na kıyısı olan karaları vuran, yüksekliği 30 metreye kadar çıkan tsunamiler üretti ve bu nedenle on dört ülkede 230 binden fazla kişi öldü. Bu, tarihteki en çok ölüme yol açan doğal afetlerden biriydi.

9.1 ila 9.3 olan büyüklüğüyle, bir sismografla kaydedilmiş olan bugüne kadarki en büyük üçüncü depremdi. Süresi 8.3 dakika ile 10 dakika arasında değişen deprem, bugüne kadar görülmüş en uzun süreye sahipti ve tüm gezegeni 1 cm hareket ettirdi,[2] Alaska'ya kadar depremleri tetikledi.[3] İçmerkezi Simeulue ile Sumatra arasındaydı.

2010 Maule depremi (Şili) - 8.8 büyüklüğü

Doğal afet nedeniyle en az 500 kişi öldü ve 800.000 kişi yerinden oldu. 1,8 milyondan fazla insan etkilendi ve toplam ekonomik kaybın 30 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

1965 Rat İslands depremi (ABD) - 8.7 büyüklüğü

-

1946 Aleutian Adaları depremi (ABD) - 8.6 büyüklüğü

1946 Aleut Adaları depremi, 1 Nisan 1946'da Aleut Adaları yakınlarında meydana geldi ve Pasifik çapında bir tsunami yarattı. 8.1 büyüklüğündeki deprem 165 can kaybına neden oldu. Dalga yükseklikleri Alaska'da tahminen 115 fit'e ulaştı ve tsunaminin depremden yaklaşık 5 saat sonra uyarı vermeden vurduğu Hawaii'de ortalama 30 fit'e ulaştı. Deprem 26 milyon doların üzerinde hasarla sonuçlandı.

1938 Büyük Bengal Kıyısı depremi (Bangladeş) - 8.6 büyüklüğü

-

2001 Gujarat depremi (Hindistan) - 7.7 büyüklüğü

Hindistan'ın Gujarat bölgesindeki 7,6 büyüklüğündeki depremde 20 bin kişi yaşamını yitirdi.

2005 Pakistan depremi (Pakistan) - 7.6 büyüklüğü

Başkent İslamabad'ın kuzeydoğusunu sarsan 7,6 büyüklüğündeki deprem ülkede 73 bin kişinin ölümüne yol açtı.











