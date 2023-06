Kurban Bayramı'nın vazgeçilmez lezzeti: Kavurma nasıl saklanır?

Kurban etinin hangi koşllarda saklanması gerektiğini araştırıyor. Taze eti saklama koşulları, kasaptan alınan etlerle farklılık gösterirken arama motorlarında araştırılan 'Et nasıl saklanır? Kurban eti, pişmiş et, çiğ et nasıl saklanmalıdır? - Dana eti, koyun eti saklama koşulları' konularının detaylarını haberimizde derledik.