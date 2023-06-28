Kurban Bayramı'nın vazgeçilmez lezzeti: Kavurma nasıl saklanır?

Mübarek Kurban Bayramı'nda yapılan kavurma, bildiğimiz gibi bayram sofralarının da vazgeçilmezi. Kurban Bayramı denilince akla ilk gelen yemek ise kavurma oluyor. Her bayram olduğu gibi bu bayramda kavurma yapmak isteyenler, kavurma tarifi hakkında bilgi almak istiyor. Peki kavurma nasıl yapılır, kurban etiyle kavurma nasıl pişirilir, nasıl saklanır?