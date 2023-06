Dinlendirilen eti dilediğiniz gibi kuşbaşı, parça et veya kıyma olarak muhafaza edebilirsiniz. Kurban eti kıyma olarak çektirildikten sonra köfte yapılıp buzlukta saklanabilir veya yemeklik pay edilerek yine dondurucuda saklanabilir.

Poşet tamamen doldurulursa, etin her tarafı eşit donmayacaktır. Bu nedenle poşetler orta boyutlarda doldurulmalı, ağız kısmında boşluk bırakılmalıdır.

Kurbanın sakatatı da dahil olmak üzere yenilebilen tüm bölgelerinin paylaşılması gerekmektedir. Tartılmadan bölüşmek ve helâlleşmek caiz olmamaktadır, faiz olmaktadır. Yedi kişiden dört tanesine et ile beraber bir tane bacak, beşinci kişiye et ile beraber derisi, altıncı kişiye et ile beraber başı verilir ise, tartmadan paylaşmak o halde caiz sayılmaktadır.