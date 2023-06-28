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Bayramda marketler açık mı?

Kurban Bayramı başladı. En merak edilen sorulardan bir tanesi de marketlerin çalışma günleri olarak öne çıkıyor. BİM, A101, ŞOK gibi marketler genellikle bayramın ilk günleri kapalı oluyor. Bazı marketlerin bayramın ilk günü hizmet vermeyeceği düşünülüyor. Bayramın 1 ve 2. günleri marketlerin açık olup olmayacağı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki BİM, A101, ŞOK marketler bayramda açık olacak mı?

09:15 . 28/06/2023 الأربعاء
Yeni Şafak
Market

Market

2023 Kurban Bayramı boyunca marketler normal şekilde çalışacak, ancak zincir marketlerin çalışma saatleri değişiklik gösterebilir.

BAYRAMDA MARKETLER AÇIK MI KAPALI MI OLACAK?

Zincir marketlerin açılış ve kapanış saatleri şubeden şubeye göre farklılık gösterirken Kurban Bayramı'nda birçok marketin normal çalışma saatlerinde hizmet vermesi bekleniyor.

BİM MARKET KURBAN BAYRAMINDA AÇIK MI?

Geçtiğimiz bayramlar göz önüne alındığında BİM marketlerin bayramın birinci ve ikinci günü kapalı olması beklenirken üçüncü ve dördüncü günü normal çalışma saatlerinde hizmet vermesi öngörülüyor.

A101 BAYRAMDA AÇIK OLACAK MI?

Kurban Bayramı'nın birinci günü 28 Haziran'da A101 marketlerin kapalı olması beklenirken bayramın diğer günlerinde aynı saatlerde çalışacağı tahmin ediliyor.

ŞOK MARKET BAYRAMDA AÇIK MI?

ŞOK market şubelerinin Kurban Bayramı tatili boyunca aynı çalışma saatlerinde hizmet vermesi bekleniyor.

MİGROS KURBAN BAYRAMINDA AÇIK MI, KAPALI MI?

Migros marketlerinin Kurban Bayramı çalışma saatlerine ilişkin bir açıklama bulunmuyor.

Bayramda marketler açık mı kapalı mı? 2023 Kurban Bayramında bugün marketler çalışıyor mu, saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor?

2023 MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

BİM çalışma saatleri: 09:00 - 21:00

A101 açılış kapanış saatleri: 09:00 - 21:00

ŞOK market çalışma saatleri: 09:00 - 21:00

Migros çalışma saatleri: 09:00 - 22:00

*Market çalışma saatleri şubeden şubeye göre farklılık gösterebilmektedir.



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Bayramda marketler açık mı?