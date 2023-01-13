Özgün Kayserispor-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? (Muhtemel 11ler)
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Kayserispor-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? (Muhtemel 11'ler)

Kayserispor ile Sivasspor RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Maçta hakem Arda Kardeşler görev yapacak. Kayserispor ile Sivasspor arasında bugüne kadar Süper Lig'de 30 maç oynandı. Bu maçlarda 11 kez eşitlik bozulmadı. 10 kez Kayserispor kazanırken 9 kez de Sivasspor kazandı. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Kayserispor-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
KAYSERİSPOR - SİVASSOPAR: Kayserispor-Sivasspor maçı saat kaçta, ilk 11 kadrosunda kimler var?
Kayserispor-Sivasspor maç saati, muhtemel ilk 11'i

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Kayserispor sahasında Sivasspor’u konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak kazandı. Peki, Kayserispor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Kayserispor Sivasspor
Kayserispor Sivasspor

Kayserispor-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Kayserispor ile Sivasspor'un karşı karşıya geleceği Süper Lig'in 19. haftasındaki bu mücadele 13 Ocak Cuma günü Saat 19.00'da oynanacak.

Kayserispor-Sivasspor maçı hangi kanalda canlı?

Kayserispor-Sivasspor karşılaşması beIN Sports 2 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

Kayserispor kadrosu

  1. Blal,
  2. Onur,
  3. Kolovetsos,
  4. Arf,
  5. Carole,
  6. Campanharo,
  7. Kemen,
  8. Cardoso,
  9. Mane,
  10. Gökhan,
  11. İlhan.

Sivasspor kadrosu

  1. Ali Şaşal Vural
  2. Ziya Erdal
  3. Dimitris Goutas
  4. Caner Osmanpaşa
  5. Robin Yalçın
  6. Fredrik Ulvestad
  7. Kader Keita
  8. Hakan Arslan
  9. Max Gradel
  10. Karol Angielski
  11. Clinton N'Jie

Ev sahibi Kayserispor, ligde oynadığı 17 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda MKE Ankaragücü'ne 2-1 kaybeden Kayserispor, topladığı 23 puanla 9. sırada yer alıyor.

Konuk ekip Sivasspor ise ligde oynadığı 17 maçta 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Konyaspor ile 2-2 berabere kalan Sivasspor, topladığı 15 puanla 17. sırada bulunuyor.


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