Kayserispor-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? (Muhtemel 11'ler)

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Kayserispor sahasında Sivasspor’u konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak kazandı. Peki, Kayserispor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Kayserispor-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Kayserispor ile Sivasspor'un karşı karşıya geleceği Süper Lig'in 19. haftasındaki bu mücadele 13 Ocak Cuma günü Saat 19.00'da oynanacak.
Kayserispor-Sivasspor maçı hangi kanalda canlı?
Kayserispor-Sivasspor karşılaşması beIN Sports 2 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.
Kayserispor kadrosu
- Blal,
- Onur,
- Kolovetsos,
- Arf,
- Carole,
- Campanharo,
- Kemen,
- Cardoso,
- Mane,
- Gökhan,
- İlhan.
Sivasspor kadrosu
- Ali Şaşal Vural
- Ziya Erdal
- Dimitris Goutas
- Caner Osmanpaşa
- Robin Yalçın
- Fredrik Ulvestad
- Kader Keita
- Hakan Arslan
- Max Gradel
- Karol Angielski
- Clinton N'Jie
Ev sahibi Kayserispor, ligde oynadığı 17 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda MKE Ankaragücü'ne 2-1 kaybeden Kayserispor, topladığı 23 puanla 9. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Sivasspor ise ligde oynadığı 17 maçta 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Konyaspor ile 2-2 berabere kalan Sivasspor, topladığı 15 puanla 17. sırada bulunuyor.