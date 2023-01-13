Kayserispor-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? (Muhtemel 11'ler) Kayserispor ile Sivasspor RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Maçta hakem Arda Kardeşler görev yapacak. Kayserispor ile Sivasspor arasında bugüne kadar Süper Lig'de 30 maç oynandı. Bu maçlarda 11 kez eşitlik bozulmadı. 10 kez Kayserispor kazanırken 9 kez de Sivasspor kazandı. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Kayserispor-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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