Konya’da 3. Ana Jet Üssü’nde eğitim uçağı düştü. Türk Yıldızları'na ait eğitim uçağının iniş yapacağı esnada düştüğü ve uçağı kullanan pilotun paraşütle atladığı öğrenildi.
PİLOTUN SAĞLIK DURUMU
Pilot, tedbir amaçlı Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. MSB tarafından yapılan açıklamada uçağın kaza kırıma uğradığı bilgisi verilirken, "Uçağın düştüğü bölgede pist onarım çalışması yapan bir personelimiz ise şehit olmuştur. Konuyla ilgili gerekli inceleme başlatılmıştır." denildi.
ACI HABER GELDİ
Konya Valisi Vahdettin Özlan, "Uçak üs bölgesi içinde düştü. Bir iş makinesi operatörü şehit oldu." ifadelerini kullandı.
TÜRK YILDIZLARI UÇAĞI NASIL BİR UÇAK?
Türk Yıldızları, süpersonik özellikte olan uçaklarla akrobasi gösterisi düzenleyen dünyada birkaç ekipten birisidir. Türk Yıldızları adı verilen akrotim, ilk gösterisini dört NF-5A/B Freedom Fighter Uçağı ile 18 Haziran 1993 tarihinde Ankara'nın Akıncı bölgesinde bulunan 4'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda gerçekleştirdi.
Türk Yıldızları Akrotimi'nin, Türk halkına tanıtımı 5 Ekim 1994 tarihinde Diyarbakır'da 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda 29 Ekim 1994 Cumhuriyet Bayramı törenlerinde gerçekleşti. Türk Yıldızları'nın 100'üncü gösterisi ise 29 Ekim 2000 tarihinde Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Ankara Atatürk Kültür Merkezi'nde sergilendi. Türk Yıldızları, 24 Ağustos 2001'de Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, 1 milyonu aşkın kişiye düzenlediği hava gösterisiyle birlikte dünya rekoru kırdı.