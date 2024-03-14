Türk Yıldızları'nın eğitim uçağı düştü! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi: 1 şehit var

Konya 3. Ana Jet Üst Komutanlığı'nda Türk Yıldızları'nın eğitim uçağı düştü. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Gelen ilk bilgilere göre; Türk Yıldızları'na ait eğitim uçağının iniş yapacağı esnada düştüğü ve uçağı kullanan pilotun paraşütle atladığı öğrenildi.
F5 eğitim uçağının düşüş nedeni henüz bilinmiyor.
Konya Valisi Özkan: 1 askeri personel şehit oldu
Konya Valisi Özkan yaptığı açıklamada, uçağın üs bölgesi içinde düştüğünü, şantiyedeki 1 İş makinesi operatörü uzman çavuşun şehit olduğunu açıkladı.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'dan ilk açıklama
Başkan Altay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Şehrimize ve kahraman Türk Yıldızları’mıza geçmiş olsun. Şu ana kadar bize ulaşan bir can kaybı yok çok şükür. Gelişmeleri takip ediyoruz." dedi.
MSB: NF-5 uçağımız henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğradı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Konya'da eğitim uçuşu esnasında kaza kırıma uğrayan Hava Kuvvetlerine ait uçağın düştüğü bölgede, pist onarım çalışması yapan bir personelin şehit olduğunu bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
- "Konya'da eğitim uçuşu yapan Hava Kuvvetlerimize ait bir NF-5 uçağımız saat 12.51'de henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır. Kaza kırıma uğrayan uçağımızın pilotu atlayarak kurtulmuş, hastaneye sevk edilmiştir. Uçağın düştüğü bölgede pist onarım çalışması yapan bir personelimiz ise şehit olmuştur. Konuyla ilgili gerekli inceleme başlatılmıştır."
Paraşütle atlayan pilotun kimliği belli oldu
Konya'da kaza kırıma uğrayan uçaktan paraşütle atlayan pilotun kimliği belli oldu. Uçağı kullanan pilotun Binbaşı Şükrü Gümüş (40) olduğu öğrenildi.
Kaza kırım ekipleri, olay yerinde çalışmalarını sürdürüyor.