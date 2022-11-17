Konya TOKİ müstakil ve hisseli arsa kura sonuçları belli oldu mu?

TOKİ arsa başvuruları 15 Kasım’da sona erdi. İlk grupta olan ve fiyatı 192 bin 500 lira olan müstakil parselli arsaların aylık taksidi 1604 TL olacak ve 10 yıl vadeyle ödenecek. İkinci grupta olan ve fiyatı 112 bin 500 lira olan hisseli parsel arsaların aylık taksidi 937 TL olacak ve 10 yıl vadeyle ödenecek. Peki Konya TOKİ arsa kura çekilişleri ne zaman yapılacak? TOKİ Konya arsa kura tarihleri açıklandı mı? İşte detaylar.

Konya TOKİ arsa kura sonuları ne zaman açıklanacak?

TOKİ kura çekilişi ilk olarak Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan 12 ilde tamamlandı. TOKİ Sosyal Konut Projesi'nde ikici etap kura çekimi bugün başlıyor. 11 ilde 29 bin 363 konut için kura çekimleri 17-28 Kasım arasında yapılacak. TOKİ arsa başvurları da tamamlandı. 55 bin arsa satışının olduğu Konya TOKİ arsa kura çekiliş tarihleri ise henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili açıklama yapıldığında haberimizde yer vereceğiz.

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Konya TOKİ arsa kura çekiliş sonuçları nasıl öğrenilir?

TOKİ kura çekimi hakkında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Murat Kurum, "Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ’mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek." dedi. TOKİ Konya kura çekilişleri canlı yayını kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden izlenebiliyor. Bu hesaplara Twitter ve Facebook üzerinden erişebilir ya da aşağıdaki bağlantı üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

KONYA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

Konya TOKİ arsa kuraları nasıl çekilecek?

Kura noter huzurunda TOKİ denetiminde çekilecek. Başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme Kurası", noter huzurunda, TOKİ yetkilileri denetiminde çekilecek. Kura yeri ve programı TOKİ'nin internet sayfasında açıklanacak.

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Kurada, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecek.

TOKİ Konya arsalar nerede?

TOKİ arsaları kaç metre kare?

Yüzölçümü planlama durumuna göre yaklaşık 350 metrekare ile 500 metrekare arasında değişen, 1 adet en fazla brüt 150 metrekare konut yapmaya müsait müstakil arsa ve yüzölçümü değişiklik gösteren, plan yapılaşma koşullarına göre toplu yapı yapmaya müsait, birden fazla hissedarı olan müşterek arsa bazında başvuru yapılacak.

TOKİ arsa fiyatları ne kadar?

İlk grupta olan ve fiyatı 192 bin 500 lira olan müstakil parselli arsaların aylık taksidi 1604 TL olacak ve 10 yıl vadeyle ödenecek. İkinci grupta olan ve fiyatı 112 bin 500 lira olan hisseli parsel arsaların aylık taksidi 937 TL olacak ve 10 yıl vadeyle ödenecek.

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