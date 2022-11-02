TOKİ başvuru ücreti geri alınıyor mu, ücret iadesi yapılır mı? Sosyal konut başvuru ücreti iadesi ve yatırma!

TOKİ başvuru iadesi yapılacak mı, sosyal konut para iadesi ne zaman?

TOKİ başvuru şartları ile ilgili detaylar belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu sosyal konut projesine ilişkin TOKİ başvuruları 14 Eylül-31 Ekim 2022 tarihleri arasında tamamlandı. E-Devlet Başvuruları 28.10.2022 tarihinde sona ererken, bankalar üzerinden alınan başvurular da 31 Ekim'de sona erdi. 192 bin 500 liradan başlayan toplam fiyat ve bin 604 liradan başlayan taksitlerin 120 ay vadeyle, faizsiz şekilde ödeneceği bir yöntemle vatandaşların satışına sunulacak. Peki, TOKİ başvuru ücreti ve peşinat ne kadar, nasıl yatırılır, geri alınıyor mu? TOKİ başvuru ücreti iadesi ve yatırma…

TOKİ konut, arsa, işyeri başvuru ücreti ne kadar?

Konut tipi (2+1 ve 3+1) ayrımı olmadan, proje bazında başvuru yapıldı. (Hak sahiplerinin konut tipleri ihale yapıldıktan sonra gerçekleştirilecek olan "Konut Belirleme Kurası" ile belirlenecektir.) Sosyal konut projesinde konut ve arsa için Başvuru Bedeli 500 TL iş yeri için ise başvuru bedeli 2000 TL’dir.

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TOKİ başvuru ücreti geri alınıyor mu, ücret iadesi yapılır mı?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılan konutlardan almak için kayıt parası yatıran kişilere para iadesi yapılıyor.

TOKİ ucuz konut projesine başvuruda bulunan fakat kurada ismi çıkmayan vatandaşlar, kura tarihinden 2 gün sonra Ziraat Bankası şubesine başvuruda bulunarak, yatırmış oldukları ücretleri geri alabilir.

TOKİ peşinat ne kadar, kaç vade yapılıyor?

Türkiye'deki 81 ilin tamamında yapılacak 250 bin konut, 2+1 ve 3+1 dairelerden oluşacak.

608 bin TL'lik 2+1 daireler, 60 bin TL peşinat karşılığında aylık ödemesi 2 bin 280 TL başlayan taksitlerle, 240 ay vadeyle satılacak.

850 bin TL'lik 3+1 daireler, 85 bin TL peşinat karşılığında aylık ödemesi 3 bin 187 TL başlayan taksitlerle 240 ay vadeyle satılacak.

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TOKİ konutları yüzde kaç peşinat kaç ay vade ile satılacak?

Hak sahiplerine konutlar;

%10 peşinat ve 240 ay vade ile satılacaktır. Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki Memur Maaş Artış Oranı dikkate alınarak İdarece tespit edilen oranda artırılacaktır. İlk dönemsel artış sözleşme tarihine göre İdarece belirlenecektir.

Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır.

TOKİ sosyal konut başvuru şartları neler?

Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;

• T.C. vatandaşı olması,

• Proje il sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya Proje il nüfusuna kayıtlı olması,

• Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dâhilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması şartları aranacaktır. (Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri kategorisi hariç).

• Aylık hane halkı gelirinin (Kendisi, eşi ve 18 yaş altı çocukları), en fazla net 16.000₺ (İstanbul İli için 18.000₺) olması gerekmektedir. (Başvuru sahibinin kendisi, eşi ve 18 yaş altı çocukları, başvuru tarihi itibariyle gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dâhil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin toplamı) (Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri kategorisi hariç)

• Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi ve eşi adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir, birden fazla başvuru yapılması durumunda başvurular geçersiz sayılacaktır.

• Başvuruları yapacak vatandaşlarımızın; 18 yaşını tamamlamaları gerekmektedir.

• Genç kategorisine 14/09/1992 tarihinden sonra doğan vatandaşlarımız müracaat edebilecektir.

• Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri Kategorisine; TOKİ ve Sosyal Güvenlik Kurumu sisteminden "HAK SAHİPLİĞİ" onaylananlar başvuru yapabilecektir. Sözleşme aşamasında konut başvurusu yapılan İl sınırları içerisinde son 3 yıldır oturuyor olduklarına dair adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden alacakları belge veya başvuru yapılan İl nüfusuna kayıtlı olduklarına ait belge istenecektir.

Konutlar, %10 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları konut teslimlerini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde konut satışı yapılacaktır. (Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri Kategorisinden bir kez konut satışı yapılacaktır.)

TOKİ başvurusu bankalardan hangi işlemler yapılacak?

Başvuruların kabul edileceği yer: Projesine göre T. C. Ziraat Bankası A.Ş./T. Halk Bankası A.Ş.'nin Proje ilindeki yetkili şubeleri (Projelerin Bankası ekli listede belirtilmiştir.)

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Başvuru sahipleri;

• Nüfus Cüzdanı ile birlikte; Projenin bulunduğu ildeki yetkili Banka Şubelerinde "Başvuru ve Satın Alma Taahhütnamesi" imzalayacaktır.

• Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri, TOKİ ve Sosyal Güvenlik Kurumu sisteminden "Hak Sahipliği" onaylananlar, sadece yetkili banka şubelerinden başvuru yapabilecektir.

• Engelli vatandaşlarımız, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen kimlik kartının fotokopisi veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış (en az % 40 engelli olduğuna dair geçerli sağlık heyet raporuna ait "Belge" ile başvuru yapabilecektir. 18 yaşından küçük engelli çocuğu olan anne veya baba kendi adına Engelli kategorisinden başvuru yapabilecektir. (e-Devlet üzerinden başvuranlar kimlik kartı fotokopisi veya belgeyi sözleşme aşamasında ibraz edecekler.)

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• Emekli Vatandaşlar, Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan emekli kimlik belgesi veya emekli olduğunu gösteren "Belge" ile başvuru yapabilecektir. Vefat eden emeklinin emekli olmayan eşi de başvuru yapabilir. (Vefat eden emeklinin aylık maaşını alan kızları hariç) (e-Devlet üzerinden başvurulanlar sözleşme aşamasında ibraz edecekler.)

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