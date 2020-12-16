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Koronavirüs ABD Dışişleri Bakanı Pompeo koronavirüs vakasıyla teması nedeniyle karantinaya alındı
DÜNYA

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo koronavirüs vakasıyla teması nedeniyle karantinaya alındı

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo koronavirüs vakasıyla teması nedeniyle karantinaya alındı

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun koronavirüse yakalanmış biriyle temaslı olduğu tespit edildiğinden karantinaya alındığı bildirildi.

Haber Merkezi AA
Mike Pompeo
Mike Pompeo

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanmış biriyle temaslı olduğu tespit edildiğinden karantinaya alındığı açıklandı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Pompeo'nun, Kovid-19 testi pozitif çıkmış olan biri ile temaslı olduğu tespit edildi. Gizlilik hakları dolayısıyla o kişinin kimliğini açık edemeyiz. Bakan'ın testi negatif çıktı. CDC (Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi) prosedürleri gereğince karantinada kalacak. Bakanlığın sağlık ekipleri tarafından yakından izlenecektir." bilgisi verildi.

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