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DÜNYA

ABD'de koronavirüs bilançosu: Ölenlerin sayısı 311 bini geçti

ABD'de koronavirüs bilançosu: Ölenlerin sayısı 311 bini geçti

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 3 bin 134 artarak 311 bin 225'e yükseldi. Kovid-19'a bağlı can kaybında 35 bin 833 ile ilk sıradaki New York, vaka sayısında 834 binden fazla vakayla Illinois eyaletinden sonra 5. sırada bulunuyor.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers"a göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 212 bin 82 artışla 17 milyon 155 bin 979'a ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son bir günde 3 bin 134 artarak 311 bin 225'e çıktı.

İyileşenlerin sayısı 10 milyonu geçerken, toplam test sayısı 225 milyona yaklaştı.

New York ilk sırada


Ülkede Kaliforniya eyaleti 1 milyon 653 binden fazla vaka ile ilk sırada yer alıyor. Bu eyaleti 1 milyon 520 bini aşkın vakayla Teksas ve 1 milyon 143 binden fazla vakayla da Florida izliyor.

Kovid-19'a bağlı can kaybında 35 bin 833 ile ilk sıradaki New York, vaka sayısında 834 binden fazla vakayla Illinois eyaletinden sonra 5. sırada bulunuyor.

Kovid-19 vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada yer alan ABD'yi 9 milyon 933 binden fazla vakayla Hindistan ve 6 milyon 974 bini aşan vakayla Brezilya takip ediyor.

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