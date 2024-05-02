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Bitcoin eriyor! Bitcoinde düşüş devam ediyor: Güncel bitcoin fiyatı...

ABD Merkez Bankası (Fed), enflasyon hedefi olan %2'ye "daha fazla ilerleme kaydedilememesi" sebebiyle faiz oranlarını değiştirmeme kararı aldı. Bu karar, Bitcoin'in Fed toplantısının ardından hafif bir yükselişe rağmen baskı altında kalmaya devam etmesine neden oldu.Bitcoin (BTC) fiyatı, ABD Federal Rezerv’in faiz oranlarını sabit tutma ve bilanço küçültme hızını azaltma kararının ardından yaklaşık %5 düşüş yaşadıktan sonra, 57.000 dolar civarında konsolidasyona girdi. Peki, bitcoin ne kadar oldu? İşte güncel bitcoin fiyatı...

15:30 - 2/05/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Bitcoin
Bitcoin

Fed, faiz indirimlerinin uygun olmadığını belirtirken, enflasyonun %2 hedefine doğru ilerlediğine dair daha fazla güven oluşana kadar beklemeye gereksinim olduğunu vurguladı. Bu kararın ardından Bitcoin (BTC), iki günlük düşüşüne ara verdi. ABD Merkez Bankası 1 Mayıs’ta faiz oranlarını değiştirmedi.

Fed Faiz Oranlarını Sabit Tuttu

Kurum, faiz oranını %5,25 ile %5,50 arasında tutarak altıncı Fed toplantısına imza attı. Ancak, Fed, enflasyonun %2’ye doğru ilerlemesi için daha fazla güven sağlanmadıkça faiz indirimlerinin uygun olmayacağını belirtti.

FED Kararı Sonrası Bitcoinde Son Durum

Fed’in faiz kararı açıklanmasının ardından bir saat içinde, meme coin’ler hafif bir toparlanma sergiledi. Bonk (BONK), Floki Inu (FLOKI) ve dogwifhat (WIF) gibi coinler %6 oranında değer kazandılar. Bu süreçte, BTC ve Ethereum (ETH) ise nispeten durağan bir performans sergiledi.

Bitcoin, Fed duyurusunun hemen ardından kısa süreliğine 59.000 dolar seviyelerine kadar yükseldi ve ABD hisse senetleri artış gösterdi; ancak bu hareketler hızla tersine döndü. Şu anda Bitcoin, Fed’in duyurusundan önceki seviyelere paralel bir şekilde işlem görüyor.

Bitcoinde Düşüş Devam Ediyor

Son iki gün içinde, Bitcoin sert bir düşüş yaşayarak 64,7 bin dolardan 56,5 bin dolara kadar %12’nin üzerinde değer kaybetti. Bu düşüş, Nisan ayındaki kayıpların Mayıs ayına taşınmasına ve zorlu bir 2. çeyreğin sinyalini vermesine neden oldu. Fed’in açıklamalarının ardından Bitcoin, 58 bin dolar seviyesini geri aldı. Ancak kısa süre sonra hala büyük bir satış baskısı altında olduğunu göstererek düşüşe geçti. Ethereum da bir miktar yükseldi, ancak yazı yazıldığı sırada 3000 dolar seviyesinin altına indi.

Fed’in “daha uzun bir süre faizler noktasında daha yüksek” duruşu ve ABD Bitcoin ETF‘lerinden gelen negatif akışlar, Bitcoin’in 60,800 dolar civarındaki düşük aralığı geri alıp alamayacağını görmek açısından oldukça ilginç olacak.

Güncel Bitcoin Fiyatı

Bitcoin fiyatı 57.350 dolar seviyesinde.



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Bitcoin eriyor! Bitcoinde düşüş devam ediyor: Güncel bitcoin fiyatı...