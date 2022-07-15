Koronavirüs ABD Gıda ve İlaç Dairesi Novavaxa acil kullanım onayı verdi
DÜNYA

ABD Gıda ve İlaç Dairesi Novavax'a acil kullanım onayı verdi

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), ülkede Kovid-19'a karşı mücadele için 4'üncü olarak Novavax aşısının acil kullanımına izin verdiğini açıkladı.

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Haber Merkezi AA
ABD Gıda ve İlaç Dairesi Novavaxa acil kullanım onayı verdi
Novavax

FDA'nın internet sayfasında yapılan açıklamada, Novavax aşısının faydalarının risklerinden daha ağır bastığını belirtilerek ABD'deki 18 yaşından büyükler için acil kullanımının onaylandığı belirtildi.

Novavax, 13 Temmuz itibarıyla verilen geçici onayla Pfizer-Biontech, Moderna ve Johnson Johnson'dan sonra ABD'de Kovid-19'a karşı kullanılabilecek 4'üncü aşı oldu.

Mevcut durumda daha önce Kovid-19 aşısı yaptırmayanlarda 3 hafta arayla iki dozluk seri olarak uygulanabilecek aşının, daha önce Kovid-19 aşılarını tam yaptıranlar için hatırlatma dozu olarak tercih edilemeyeceği bildirildi.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre hala, nüfusun yüzde 21,5'i Kovid-19'a karşı herhangi bir doz aşı yaptırmamış görünüyor.

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