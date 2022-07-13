Ekonomi Haftalık koronavirüs verileri açıklandı Vaka sayısı geçen haftanın iki katına çıktı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Haftalık koronavirüs verileri açıklandı: Vaka sayısı geçen haftanın iki katına çıktı

Sağlık Bakanlığının haftalık koronavirüs verilerine göre, 4-10 Temmuz'da 117 bin 95 kişinin testi pozitif çıktı, 31 kişi hayatını kaybetti. Önceki hafta vaka sayısı 57 bin 113 olarak açıklanmıştı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Haftalık koronavirüs verileri açıklandı: Vaka sayısı geçen haftanın iki katına çıktı
Arşiv

Haftalık Koronavirüs Tablosu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden açıklandı.

  • Buna göre, 4-10 Temmuz'da 117 bin 95 kişinin testi pozitif çıktı, 31 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 61 bin 47 oldu.
  • Önceki hafta vaka sayısı 57 bin 113 olarak açıklanmıştı.

Koronavirüsün 'acil sağlık durumu' olmaya devam ettiğini hatırlatan DSÖ: Vakalar iki haftada yüze 30 arttı
KORONAVİRÜS
Koronavirüsün 'acil sağlık durumu' olmaya devam ettiğini hatırlatan DSÖ: Vakalar iki haftada yüze 30 arttı

Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının tespit edildiği 11 Mart 2020'den bu yana görülen vaka sayısı 15 milyon 297 bin 539'a yükselirken, 99 bin 88 kişi hayatını kaybetti.

Bugüne kadar uygulanan toplam aşı miktarı ise 148 milyon 117 bin 265 doza ulaştı.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

Koronavirüste sert dalga başladı: Hafif atlatmanın yolu aşı ve maske
KORONAVİRÜS
Koronavirüste sert dalga başladı: Hafif atlatmanın yolu aşı ve maske
Datçaya nakdi destek

Datça'ya nakdi destek

​​Bakan Yanık duyurdu: 500 bin liralık kaynak gönderiyoruz.
Bakan Kirişci yangın bölgesinde

Bakan Kirişci yangın bölgesinde

​Datça'daki orman yangınını havadan inceledi.
Haftalık koronavirüs verileri açıklandı: Vaka sayısı geçen haftanın iki katına çıktı

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.