Koronavirüs Koronavirüsün acil sağlık durumu olmaya devam ettiğini hatırlatan DSÖ Vakalar iki haftada yüze 30 arttı
DÜNYA

Koronavirüsün 'acil sağlık durumu' olmaya devam ettiğini hatırlatan DSÖ: Vakalar iki haftada yüze 30 arttı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kovid-19 salgının iki buçuk yılın ardından hala küresel bir acil sağlık durumu olmaya devam ettiği bildirdi. DSÖ, vakaların son iki haftada yüzde 30 oranında arttığını kaydetti.

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Haber Merkezi İHA
Koronavirüsün acil sağlık durumu olmaya devam ettiğini hatırlatan DSÖ: Vakalar iki haftada yüze 30 arttı
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kovid-19 salgını hakkında açıklamalarda bulundu.

DSÖ’nün bağımsız uzmanlardan oluşan Acil Durum Komitesi tarafından yapılan açıklamada, Kovid-19’un 30 Ocak 2020’de DSÖ tarafından “Uluslararası Önem Arz Eden Halk Sağlığı Acil Durumu” ilan etmesinden bu yana hala küresel bir acil sağlık durumu olmaya devam ettiği ifade edildi.

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Son 2 haftadan vakalar yüzde 30 arttı

  • Artan vakalar, devam eden viral evrim ve bazı ülkelerde sağlık hizmetleri üzerinde devam eden baskı nedeniyle Kovid-19 salgınının hala acil bir durum olduğu anlamına geldiğini aktaran Komite, son iki haftada DSÖ’ye bildirilen vakaların yüzde 30 arttığını ancak büyük ölçüde aşılardan kaynaklanan artan nüfus bağışıklığının hastaneye yatışları ve can kayıplarını azalttığını belirtti.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsviçre’nin Cenevre kentinde sanal bir basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Covid-19 hiçbir yerde bitmedi" ifadelerini kullanarak, "Virüs bize doğru gelirken, biz de geri itmeliyiz" dedi.

Dünya genelinde 561 milyon 978 bin 768 Kovid-19 vakası tespit edilirken, 6 milyon 375 bin 51 kişi ise virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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