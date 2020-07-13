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Koronavirüs ABDde ağır bilanço Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 138 bine yaklaştı
DÜNYA

ABD'de ağır bilanço: Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 138 bine yaklaştı

ABD, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor. ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 379 artarak 137 bin 797'ye yükseldi. Ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 58 bin 384 artarak 3 milyon 415 bin 590'a ulaştı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Dünyadaki Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 58 bin 384 artarak 3 milyon 415 bin 590'a ulaştı.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı da son 24 saatte 379 artarak 137 bin 797'ye çıktı.

  • Dünyada en fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi bir milyon 866 bin 176 vakayla Brezilya, 888 bin 944 vakayla Hindistan ve 733 bin 699 vakayla Rusya izliyor.

ABD'de koronavirüs vaka sayısı 2 milyonu geçti
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ABD'de koronavirüs vaka sayısı 2 milyonu geçti

Günlük vaka ve ölü sayısındaki düşüşe rağmen New York, ABD'de "salgından en fazla etkilenen eyalet" konumunu sürdürüyor.

New York'ta şimdiye kadar 427 bin 638 kişiye virüs bulaştı, 32 bin 403 kişi hayatını kaybetti.

Koronavirüste yeni gelişme: Dünya genelinde vaka sayısı 13 milyonu aştı
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Koronavirüste yeni gelişme: Dünya genelinde vaka sayısı 13 milyonu aştı

New York'u 327 binden fazla vakayla California ve 270 bine yaklaşan vakayla Florida takip ediyor.

ABD'de Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 42 milyon 481 bini, iyileşenlerin sayısı da bir milyon 517 bini geçti.

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