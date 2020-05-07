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Koronavirüs ABD Başkanı Trumpın yaverinde koronavirüs çıktı
DÜNYA

ABD Başkanı Trump'ın yaverinde koronavirüs çıktı

ABD Başkanı Trump'ın yaverlerinden birisinin yeni tip koronavirüse yakalandığı belirtildi. Yaverin pozitif çıkması, Trump'ın sağlığı konusunda endişeleri artırdı.

Haber Merkezi AA
ABD Başkanı Donald Trump.
ABD Başkanı Donald Trump.

ABD Başkanı Donald Trump ile yakın temasta olan yaverlerinden birinin Kovid-19 testi pozitif çıktı.

  • Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Hogan Gidley, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Beyaz Saray Sağlık Birimi, yerleşkede çalışan bir ordu mensubunun testinin pozitif çıktığını bildirdi. Başkan Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence de test yapıldı ve sonuç negatif geldi" bilgisine yer verdi.

CNN'in Beyaz Saray'daki kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, kimliği açıklanmayan yavere, dün sabah hastalık belirtileri gösterdikten sonra virüs teşhisi konulduğu ve düzenli aralıklarla virüs testinin tekrarlandığı kaydedildi.

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