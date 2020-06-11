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AMERİKA

ABD'de koronavirüs vaka sayısı 2 milyonu geçti

ABD'de koronavirüs vaka sayısı 2 milyonu geçti. Ülkede virüsün neden olduğu Kovid-19 hastalığı sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı da 113 bine yaklaştı. En çok vaka görülen yerlerin başında ise New York geliyor.

Haber Merkezi Diğer
ABD'de vaka sayısı 2 milyonu geçti.
ABD'de vaka sayısı 2 milyonu geçti.

Amerikan Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre ABD'de koronavirüs vaka sayısı 2 milyonu aştı.

Ülkede virüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı da 113 bine yaklaştı.

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü'ne göre ABD'de en çok koronavirüs vakası görülen eyaletler şöyle :

1.New York kenti - 209,716

2.New York eyaleti - 171,789

3.New Jersey - 164,796

4.California - 133,489

5.Illinois - 129,936

6.Massachusetts - 103,889

7.Texas - 77,253

8.Pennsylvania - 76,846

9.Michigan - 64,998

10.Florida - 64,448

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