ABD'de koronavirüs vaka sayısı 2 milyonu geçti

Amerikan Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre ABD'de koronavirüs vaka sayısı 2 milyonu aştı.
Ülkede virüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı da 113 bine yaklaştı.
ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü'ne göre ABD'de en çok koronavirüs vakası görülen eyaletler şöyle :
1.New York kenti - 209,716
2.New York eyaleti - 171,789
3.New Jersey - 164,796
4.California - 133,489
5.Illinois - 129,936
6.Massachusetts - 103,889
7.Texas - 77,253
8.Pennsylvania - 76,846
9.Michigan - 64,998
10.Florida - 64,448