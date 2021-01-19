Koronavirüs ABDde koronavirüs bilançosu Ölenlerin sayısı 408 bini geçti
DÜNYA

ABD'de koronavirüs bilançosu: Ölenlerin sayısı 408 bini geçti

ABD'de koronavirüs bilançosu: Ölenlerin sayısı 408 bini geçti

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1412 artarak 408 bin 628'e yükseldi. Kovid-19'a bağlı can kayıplarında 41 bin 164 ölümle New York ilk sırada yer alıyor.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 144 bin 683 artışla 24 milyon 628 bin 584 oldu.

Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son bir günde 1412 artarak 408 bin 628'e ulaştı.

Bugüne kadar iyileşenlerin sayısı 14 milyon 554 bini ve Kovid-19 testi yaptıranların sayısı 287 milyon 778 bini geçti.

En fazla vaka Kaliforniya, en çok ölüm New York'ta

ABD'de Kaliforniya eyaleti 3 milyon 24 bini geçen vaka sayısıyla ilk sırada yer alırken, bunu 2 milyon 143 bini aşkın vakayla Teksas ve 1 milyon 579 binden fazla vakayla Florida izliyor.

Kovid-19'a bağlı can kayıplarında ise 41 bin 164 ölümle New York ilk sırada yer alıyor.

Vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada yer alan ABD'yi, 10 milyon 582 binden fazla vakayla Hindistan ve 8 milyon 512 bini aşkın vakayla Brezilya takip ediyor.

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