Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Koronavirüs ABDde koronavirüs nedeniyle ölümler artıyor Merkez üssü artık New york
DÜNYA

ABD'de koronavirüs nedeniyle ölümler artıyor: Merkez üssü artık New york

Dünya genelinde Kovid-19'dan en fazla etkilenen ABD, salgının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke konumunda bulunuyor. Ülkede Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte bin 811 artarak 65 bin 783 oldu.

Haber Merkezi AA
New York'u, 121 bin 190 vakayla New Jersey ve 64 bin 311 vakayla Massachusetts izliyor.
New York'u, 121 bin 190 vakayla New Jersey ve 64 bin 311 vakayla Massachusetts izliyor.

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 1811 artarak 65 bin 783'e yükseldi.

  • Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı 1 milyon 132 bin 89'a, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 65 bin 783'e yükseldi.

ABD'yi, 245 bin 567 vakayla İspanya, 207 bin 428 vakayla İtalya ve 177 bin 454 vakayla İngiltere takip ediyor.

Salgının merkezi New York

ABD genelinde ise New York, 315 bin 222 vaka ve 24 bin 69 can kaybıyla salgından en fazla etkilenen eyalet olarak dikkati çekiyor.

New York'u, 121 bin 190 vakayla New Jersey ve 64 bin 311 vakayla Massachusetts izliyor.

ABD'de şimdiye kadar 6 milyon 700 binin üzerinde kişiye Kovid-19 testi yapılırken, iyileşen hasta sayısı da 161 bin 666'ya yükseldi.

Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 240 bini aştı
KORONAVİRÜS
Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 240 bini aştı

Rusya'dan çarpıcı rapor: Karantinada evde oturan halk alkol ve tatlıyı bıraktı
KORONAVİRÜS
Rusya'dan çarpıcı rapor: Karantinada evde oturan halk alkol ve tatlıyı bıraktı

İspanya tedbirleri gevşetiyor: Mesafe ve saat kısıtlamalı spor izni
KORONAVİRÜS
İspanya tedbirleri gevşetiyor: Mesafe ve saat kısıtlamalı spor izni
Abone Ol Google News
Ateşle oynuyorlar

Ateşle oynuyorlar

​MHP lideri Bahçeli'den 'darbe iması'na sert tepki
Özdilin arsası denize kaydı!

Özdil'in arsası denize kaydı!

​Bodrum 7 milyon dolarlık usulsüzlükle çalkalanıyor.
İnlerine giriyoruz

İnlerine giriyoruz

​MİT Kuzey Irak'ta destan yazıyor: Gara'da 2 terörist öldürüldü.
Belçika başbakana gülüyor

Belçika başbakana gülüyor

​Maskeyi bir türlü doğru takamayınca alay konusu oldu.
Savcı karşısında<br> çark etti

Savcı karşısında
çark etti

'​Altun'un evini çekmesi için başkanıma talimat vermedim' dedi.
Yerli solunum cihazı Somali'de

Yerli solunum cihazı Somali'de

​Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi cihazlar kara kıtaya ulaştı.

Salgının öğrettikleri

Salgının öğrettikleri

Prof. Dr. Ömer Bolat Yeni Şafak için yazdı.

Miniklerin<br>ramazan köşeleri

Miniklerin
ramazan köşeleri

Çocuklar evlerinin bir köşesini mübarek aya özel süsledi.
Cenaze namazı pahalıya patladı

Cenaze namazı pahalıya patladı

Köyde koronadan ölen sayısı 2'ye, vaka sayısı 60'a yükseldi.
Nevşehir'de<br>korona mesaisi

Nevşehir'de
korona mesaisi

​Belediye ekipleri ramazan boyunca ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştıracak.
Güngören'de kapı<br>kapı dezenfekte

Güngören'de kapı
kapı dezenfekte

​'Merhamet Devriyesi' ile yaşlı vatandaşların ihtiyaçları gideriliyor.
İki milyon<br>adet ele geçirildi

İki milyon
adet ele geçirildi

​Mutfak eşyası diye beyan ettiler, bakın ne çıktı.
Büyüklerimizi arayıp<br>#baştacımızsın diyoruz

Büyüklerimizi arayıp
#baştacımızsın diyoruz

Areda Survey'in 65 yaş üstü için yaptığı araştırma bizi de harekete geçirdi.
Sona yaklaşıldı

Sona yaklaşıldı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile yapımına başlandı.
Uçan bilgisayar

Uçan bilgisayar

500 mühendis 20 milyon satır kod yazacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.