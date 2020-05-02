İspanya tedbirleri gevşetiyor: Mesafe ve saat kısıtlamalı spor izni

Küresel koronavirüs salgınından en fazla etkilenen Avrupa ülkelerinden biri İspanya oldu. Günlerdir küresel salgınla mücadelede karantinada kalan İspanya'da vaka ve ölümlerin düşmeye başlamasıyla önlemler gevşetilmeye başladı.

KORONAVİRÜS İspanya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 25 bini geçti

Bir kilometre sınırlaması

Uzun süreli karantina tedbirlerinden sonra ülkede bugün itibariyle vatandaşların sabah 06.00 ile 10.00 ve akşam 20.00 ile 11.00 saatleri arasında bireysel olarak açık havada spor yapmalarına izin çıktı.Ancak bireysel spor yapacakların sosyal mesafe uygulamalarına uymaları ve evlerinden en fazla bir km uzağa gitmeleri gerekiyor.

Bugün başlayan bireysel spor izni uygulamasıyla onlarca kişi sokaklara çıktı. Kimisi koştu, kimisi bisiklete bindi kimileri de yürüyüş yapmayı tercih etti. Çocukların da yanlarında bir yetişkin olmak kaydıyla öğlen 12.00 ile 19.00 arasında sokağa çıkmalarına izin verildi.

Maske takma zorunluluğu

İspanyol haber sitesi Thelocal'e göre; Avrupa Birliği'nin en küçük ülkesi Malta, ülkedeki virüs vakalarının azalmasının ardından ülke genelinde uygulanan sınırlamaları hafifletmeye hazırlanıyor. Hükümetten yapılan açıklamaya göre ülke genelindeki dükkanlar pazartesi günü itibariyle yeniden açılacak. Ancak dükkanlara girenler salgının tekrar başlamasını önlemek için maske takmak zorunda olacak.