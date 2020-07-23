Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs ABDde salgının faturası büyüyor Son 1 haftada 1,4 milyon kişi işsizlik maaşına başvurdu
DÜNYA

ABD’de salgının faturası büyüyor: Son 1 haftada 1,4 milyon kişi işsizlik maaşına başvurdu

ABD’de Çalışma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 1 haftada 1,4 milyon kişinin işsizlik maaşına başvuru yaptığı duyuruldu. Uzmanlar, ABD’de korona virüs salgını nedeni ile 37 milyon kişinin işsiz kalacağı tahmininde bulunmuştu.

Haber Merkezi İHA
Arşiv
Arşiv

Korona virüs salgının merkez üssü konumunda bulunan ABD’de işsizlik rakamları rekor kırmaya devam ediyor. Çalışma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 1 haftada 1,4 milyon kişinin işsizlik maaşına başvurduğu duyuruldu. Bakanlık, bu rakamın tahmin edilenden 100 bin kişi, Büyük Buhran dönemine göre ise 665 bin kişi daha fazla olduğunu vurguladı.

37 milyon kişi işsiz kalabilir

Çalışma Bakanlığı, 18 haftalık salgın döneminde toplam 53 milyon kişinin işsizlik maaşına başvuru yaptığını ifade ederken, 16,2 milyon kişinin ise işsizlik maaşı aldığını açıkladı. Uzmanlar, ABD’de korona virüs salgını nedeni ile 37 milyon kişinin işsiz kalacağı tahmininde bulunmuştu.


  • Kıdemli Ekonomist Daniel Zhao, yaptığı açıklamada "Yükselen işsizlik oranları nedeniyle on milyonlarca işsiz Amerikalı, haftalık 600 Dolar işsizlik ödeneğini kaybedeceğinden endişe duyuyor. Artan işten çıkarmalar, işsizlik ödeneklerinin sona ermesi, artan korona virüs salgını, zayıflayan ekonomi için fırtına oluşturdu” dedi.

ABD'de bilanço düşmüyor: 24 saatte 1217 ölü
KORONAVİRÜS
ABD'de bilanço düşmüyor: 24 saatte 1217 ölü

ABD’nin F-35 korsanlığı: Türkiye'nin parasını ödeyip aldığı 8 uçak ABD ordusuna devredildi
DÜNYA
ABD’nin F-35 korsanlığı: Türkiye'nin parasını ödeyip aldığı 8 uçak ABD ordusuna devredildi
Abone Ol Google News
Yedi ilde sayılar yükseldi

Yedi ilde sayılar yükseldi

​Son üç günde vaka sayısı en çok artan iller açıklandı.
Ayasofyaya yeni tabela asıldı

Ayasofya'ya yeni tabela asıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ​MHP lideri Bahçeli de eşlik etti.
Emekliye sevk edildiler

Emekliye
sevk edildiler

Orgeneral Metin Temel ile Zekai Aksakallı emekli edildi.
İşte Ayasofya Vakfiyesi

İşte Ayasofya Vakfiyesi

Fatih'in vakfiyesi, Ayasofya Camisi'nin tarihine ışık tutuyor.

​Türkiye'nin Navtex ilanı Fransa'yı da rahatsız etti.
Tam 101 yıl önce

Tam 101 yıl önce

​Vatan bölünmez bir bütündür, parçalanamaz.

YAŞ kararları açıklandı

YAŞ kararları açıklandı

Komuta kademesi değişmedi, general ve amiral sayısı arttı.

​Süper Lig'e yükselen Hatayspor'un yeni teknik direktörü belli oldu.

Ayasofya'ya 3 imam 5 müezzin atandı

Ayasofya'ya 3 imam 5 müezzin atandı

​Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş isimleri açıkladı.

​Rusya ve Ermenistan'ın korkulu rüyası oldu.
Şekil değiştiren<br>yerli İHA

Şekil değiştiren
yerli İHA

Türk mühendisler geliştirdi, uçuşa hazırlanıyor.
Üç ay erteliyoruz

Üç ay erteliyoruz

​Bakan Albayrak esnafa müjdeli haberi verdi
Son 112 kilometre

Son 112 kilometre

İstanbul'a yeni yol: Dünyada bir ilk olacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.