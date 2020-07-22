ABD’nin F-35 korsanlığı: Türkiye'nin parasını ödeyip aldığı 8 uçak ABD ordusuna devredildi

Türkiye’nin, yılan hikayesine dönen F-35 alımında kritik bir gelişme yaşandı. Türk Hava Kuvvetleri için Lot 14 paketinde üretilecek 8 adet F-35A savaş uçağı, sözleşme ile Amerikan Hava Kuvvetleri’ne devredildi. Sözleşmeye göre, 8’i Türkiye için üretilen olmak üzere toplam 14 F35 A tipi savaş uçağı 850 milyon dolarlık sözleşme kapsamında ABD Hava Kuvvetleri standartlarına getirilecek. Çalışmaların 2026 yılında tamamlanması öngörülüyor.

6 F-35 TÜRKİYE’YE DEVREDİLECEKTİ

F-35 üretiminde görev alan 9 ülkeden biri olan Türkiye, 100 adet F-35A tipi savaş uçağı almayı taahhüt etmişti. 2018 yılından bu yana 2 adet Lot 10 ve 4 adet Lot 11 olmak üzere 6 adet F-35A üretilerek Türkiye’ye devredilmesi öngörülmüştü. Türkiye F-35 üretimi için çalışan 9 ülkeden biriyken, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi almasını eleştirerek S-400 ve F-35’in aynı anda kullanılamayacağını öne sürmüştü. Bu gerekçeyle Türkiye’nin ortaklığı askıya alınmıştı.

DÜNYA ABD'den F-35 açıklaması: Türk şirketleriyle parça üretimi konusunda 2022 boyunca çalışmaya devam edeceğiz

PANTAGON’A YETKİ VERİLDİ

ABD Kongresi savunma bütçesinde Türk uçaklarının ABD Hava Kuvvetleri tarafından satın alınabilmesi için Pentegon’a yetki vermişti. Daha sonra ABD’nin çeşitli yaptırımlarını sürekek, F-35 savaş uçağının ana yüklenicisi olan ABD’li Lockheed Martin şirketi, F-35 savaş uçağı ile ilgili açılan web sitesinde “Küresel Katılımcılar” listesinden Türkiye’nin adını silmişti.

2022’YE KADAR TÜRKİYE ÜRETECEK