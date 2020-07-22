Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya ABDnin F-35 korsanlığı Türkiyenin parasını ödeyip aldığı 8 uçak ABD ordusuna devredildi
AMERİKA

Türk Hava Kuvvetleri için üretilen 8 adet F-35A savaş uçağı, sözleşme ile Amerikan Hava Kuvvetleri’ne devredildi

ABD’nin F-35 korsanlığı: Türkiye'nin parasını ödeyip aldığı 8 uçak ABD ordusuna devredildi

Türk Hava Kuvvetleri için üretilen 8 adet F-35A savaş uçağı, sözleşme ile Amerikan Hava Kuvvetleri’ne devredildi. Türkiye F-35 üretimi için çalışan 9 ülkeden biri olmasına rağmen Pentagon S-400’ü bahane ederek ortaklığı askıya almıştı.

Talha Menteş Yeni Şafak
F-35 (Arşiv)
F-35 (Arşiv)

Türkiye’nin, yılan hikayesine dönen F-35 alımında kritik bir gelişme yaşandı. Türk Hava Kuvvetleri için Lot 14 paketinde üretilecek 8 adet F-35A savaş uçağı, sözleşme ile Amerikan Hava Kuvvetleri’ne devredildi. Sözleşmeye göre, 8’i Türkiye için üretilen olmak üzere toplam 14 F35 A tipi savaş uçağı 850 milyon dolarlık sözleşme kapsamında ABD Hava Kuvvetleri standartlarına getirilecek. Çalışmaların 2026 yılında tamamlanması öngörülüyor.

6 F-35 TÜRKİYE’YE DEVREDİLECEKTİ

F-35 üretiminde görev alan 9 ülkeden biri olan Türkiye, 100 adet F-35A tipi savaş uçağı almayı taahhüt etmişti. 2018 yılından bu yana 2 adet Lot 10 ve 4 adet Lot 11 olmak üzere 6 adet F-35A üretilerek Türkiye’ye devredilmesi öngörülmüştü. Türkiye F-35 üretimi için çalışan 9 ülkeden biriyken, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi almasını eleştirerek S-400 ve F-35’in aynı anda kullanılamayacağını öne sürmüştü. Bu gerekçeyle Türkiye’nin ortaklığı askıya alınmıştı.

ABD'den F-35 açıklaması: Türk şirketleriyle parça üretimi konusunda 2022 boyunca çalışmaya devam edeceğiz
DÜNYA
ABD'den F-35 açıklaması: Türk şirketleriyle parça üretimi konusunda 2022 boyunca çalışmaya devam edeceğiz

PANTAGON’A YETKİ VERİLDİ

ABD Kongresi savunma bütçesinde Türk uçaklarının ABD Hava Kuvvetleri tarafından satın alınabilmesi için Pentegon’a yetki vermişti. Daha sonra ABD’nin çeşitli yaptırımlarını sürekek, F-35 savaş uçağının ana yüklenicisi olan ABD’li Lockheed Martin şirketi, F-35 savaş uçağı ile ilgili açılan web sitesinde “Küresel Katılımcılar” listesinden Türkiye’nin adını silmişti.

2022’YE KADAR TÜRKİYE ÜRETECEK

  • Öte yandan Pentagon, geçtiğimiz haftalarda Türk F-35’leri Amerikan Hava Kuvvetleri’ne devredilse bile uçak parçalarının üretimi için Türk şirketleriyle 2022’ye kadar çalışmaya devam edeceklerini açıklamıştı. Pentagon sözcülerinden Jessica Maxwell, “Türk şirketlerinin F-35 uçağı için ürettiği 139 parçanın üretimi 2022 boyunca devam edecek. Sanayi ortaklarımız devam eden kontratlarını icra edecekler. F-35 programı bu noktada, maliyetli, düzen bozucu ve gereksiz sözleşme fesihlerinden kaçınmaya çalıştı” demişti.

F-35 pilotlarımızın ABD'deki uçuş eğitimi görüntülendi
OYNAT 00:58
F-35 pilotlarımızın ABD'deki uçuş eğitimi görüntülendi
Türk F-35 pilotlarımızın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki eğitim uçuşundan görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. İlgiyle izlenen görüntüler en çok tıklananlar arasına girdi.
Abone Ol Google News
Hakkını söke söke alan ülke

Hakkını söke söke alan ülke
Pınar Gültekinin katil zanlısı tutuklandı

Pınar Gültekin'in katil zanlısı tutuklandı

'Canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürme' ile suçlanıyor.
Merkelle kritik görüşme

Merkel'le kritik görüşme

​İki lider iş birliği yapılabilecek konuları ele aldı.
Tavaf sınırlı tutulacak

Tavaf sınırlı tutulacak

Hac sırasında uygulanacak koronavirüs tedbirleri açıklandı.
Eşi şikayetinden vazgeçmemiş

Eşi şikayetinden vazgeçmemiş

HDP'li Mensur Işık'a 6 ay uzaklaştırma.
ABD'de korkutan araştırma

ABD'de korkutan araştırma

Vaka sayısı açıklananın 13 kat fazlası olabilir.

Evine dön Netanyahu!

Evine dön Netanyahu!

İsrail'de halkın tepkisi dinmek bilmiyor.

Yetmiş bir ilde <br>vakalar azaldı

Yetmiş bir ilde
vakalar azaldı

​Bakan Koca, son bilgileri açıkladı.
Libya'nın bölünmesine karşıyız

Libya'nın bölünmesine karşıyız

​Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, CNN'e konuştu.
On beş gün <br>boyunca yasaklandı

On beş gün
boyunca yasaklandı

​Valilik açıklama yaptı.
Türk halkına<br>sevgim sır değil

Türk halkına
sevgim sır değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.
81 il mercek altında

81 il mercek altında

​Türkiye geneli koronavirüs denetimi yapılacak.
Düğünlerin<br>yeni favorisi

Düğünlerin
yeni favorisi

​Hayaller altın, gerçekler altın kaplama gümüş takı.
Yunan ordusunda Navtex paniği

Yunan ordusunda Navtex paniği

​Türk savaş gemileri bölgeye intikal etti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.