Trump: Rusya-Ukrayna Savaşı'nda çözüme hiç olmadığı kadar yakınız

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği yuvarlak masa toplantısında, basın mensuplarına gündeme ilişkin açıklamada bulundu. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi için çalışmaya devam ettiklerini söyleyen Trump, Moskova ile temasların yoğunlaştığını ve sonuca yakın olduklarını bildirdi. Trump, “Belki de şu anda çözüme daha önce hiç olmadığı kadar yakınız” diye konuştu.

Trump, Rusya ile Çin'in İran'la savaş sürecine dahil olmamalarından memnuniyet duyduğunu belirterek, "Rusya kapasitesi olmasına rağmen sürece karışmadığı" ifadesini kullandı.

Tutuklu bulunduğu Rusya'da serbest bırakılan Amerikalı öğretmen Stephen Hubbard'ın serbest bırakılması ile ilgili de konuşan Trump, “Onun serbest bırakılması karşılığında Rusya'ya hiçbir şey vermedik” açıklamasını yaptı.

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