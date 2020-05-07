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Koronavirüs ABDli hemşire ağlaya ağlaya itiraf etti En ufak şeyde hastaların fişi çekiliyor
DÜNYA

ABD’li hemşire ağlaya ağlaya itiraf etti: En ufak şeyde hastaların fişi çekiliyor

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının merkez üssü haline gelen ABD'de sağlık sistemini adeta çökme noktasına geldi. Nicole Sirotek adlı hemşire ülkede sağlık alanındaki ihmalleri gözyaşlarıyla anlatarak, "Ağır ihmal var, Hastalar ölüyor. En ufak şeyde fiş çekiliyor. Artık yasal olarak ne yapacağımı bilmiyorum" dedi.

Haber Merkezi DHA
ABD'li hemşire Nicole Sirotek, sağlık sisteminin çöküşünü gözyaşları içinde anlattı.
ABD'li hemşire Nicole Sirotek, sağlık sisteminin çöküşünü gözyaşları içinde anlattı.

Asya'da koronavirüs salgını etkisini iyice azaltırken salgının merkezi halini alan ABD'de vakaların ve can kayıplarının önüne geçilemiyor. Nevada eyaletinde görevli olan ve koronavirüs salgıyla mücadeleye destek vermek için New York’a giden Nicole Sirotek adlı hemşire göz yaşlarıyla ABD'deki sağlık sistemindeki ihmallarini anlattı

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Solunum cihazlarının fişi çekiliyor

İtiraflarda bulunan hemşire koronavirüs tedavisi gören ve iyileşme ihtimaline şüphe ile bakılan koronavirüs hastalarının solunum cihazlarının fişlerinin en ufak bir durumda çekildiğini ifade etti.

ABD'de koronavirüs nedeniyle ölümler artıyor: Merkez üssü artık New york
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Binlerce kişi ihmalden dolayı ölüyor

Nicole Sirotek adlı hemşire ABD'li hemşire ülkede tıbbi ihmallerin olduğunu çektiği videoyla göz yaşlarına boğularak anlattı. Sirotek, ABD’de koronavirüs hastalarının “ağır ihmal ve kötü tıbbi yönetim” nedeniyle “öldürüldüğünü” iddia ederken “Artık yasal olarak ne yapacağımı bilmiyorum. Savunucu gruplar bile bu insanlar hakkında bir şey yapmıyor, siyahi insanların hayatları burada önemli değil. Durum çok vahim. Binlerce kişi ihmallerden dolayı ölüyor" dedi.

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