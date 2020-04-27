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Koronavirüs Adalara kontrollü giriş çıkış başladı Belgesi olmayan alınmadı
TÜRKİYE

Adalara kontrollü giriş çıkış başladı: Belgesi olmayan alınmadı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Adalar için giriş ve çıkış kısıtlaması başladı. Bostancı İskelesi'nde bekleyen görevliler çalışma ve ikametgah belgesi bulunmayan vatandaşların vapura binmesine izin vermedi.

Haber Merkezi İHA
Adalara gideceklerin izin belgesi alması gerekiyor.
Adalara gideceklerin izin belgesi alması gerekiyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Adalar için alınan kısıtlama kararı bugün itibarıyla uygulanmaya başladı. 31 Mayıs 2020 Pazar günü saat 24.00'a kadar belirlenen istisnalar dışında Adalar'a giriş ve çıkış yapılamayacak.

Bazı vatandaşların sabah saatlerinde Bostancı İskelesi'nden adalara gidecek olan vapura binmek için iskeleye geldiği görüldü.

İskelede bekleyen Şehir Hatları görevlileri adalara gitmek isteyen vatandaşların çalışma ve ikametgah belgeleri olup olmadığını kontrol etti. Belgelerini gösteren kişiler vapura binerken, belirlenen istisnalar kapsamında belgesi bulunmayan kişilerin vapuruna binmesine izin verilmedi.

Kaymakamlık tarafından alınan karar doğrultusunda adalara giriş çıkış izne bağlandı.

"GEÇEMİYORUM, EVRAK ALMAMIZ GEREKİYORMUŞ"

İnşaat sektöründe çalışan Süleyman Akdemir, çalışma belgesi olmadığı için Büyükada'ya gidemedi. Akdemir, "Adaya geçemiyorum. Evrak almamız gerekiyormuş. Aslında çalışma belgemiz var. Bugün geçebilseydik, belgeyi iş yerinden alacaktık. Şu an geçemediğim için iş yeri nasıl gönderecek onu da bilmiyorum" dedi.

Kaymakamlık tarafından alınan karar doğrultusunda adalara giriş çıkış izne bağlandı.

VAPURDA KOLTUKLAR BOŞ

Koronavirüs tedbirleri kapsamında günübirlik ziyaretçilerin adalara gezmeye gitmesinin önüne geçilmesi için alınan kısıtlama kararı sonrası bu sabah Bostancı'dan Kınalıada, Burgazada, Heybeliada ve Büyükada seferini yapan vapurda, koltukların büyük bir bölümünün boş olduğu görüldü.

Kısıtlama sonrası ada vapurlarında koltuklar boş kaldı.

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