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Koronavirüs Türkiyede 6 üniversite koronavirüse aşı bulmaya çalışıyor Eylül ayından sonra iyi haberler alabiliriz
TÜRKİYE

Türkiye'de 6 üniversite koronavirüse aşı bulmaya çalışıyor: Eylül ayından sonra iyi haberler alabiliriz

Türkiye'de 6 üniversite koronavirüse aşı bulmaya çalışıyor: Eylül ayından sonra iyi haberler alabiliriz

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Öğretim Üyesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Kadriye Kart Yaşar, "Ülkemizde hali hazırda 6 üniversitemizde aşı ile ilgili çalışmaların başlatıldığını biliyorum. Geçmiş yıllarda kendi aşısını üretebilmiş bir ülke olarak, Kovid-19 pandemisiyle ilgili de sonuç alınacağına inanıyorum. Ancak aşı ve ilaç çalışmaları zor ve zaman alan çalışmalardır. Kısa sürede olmasa da inşallah eylül ayından sonra iyi haberler alabiliriz" dedi.

Haber Merkezi AA
Türkiye'de 6 üniversite Kovid-19'a aşı bulmaya çalışıyor.
Türkiye'de 6 üniversite Kovid-19'a aşı bulmaya çalışıyor.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Öğretim Üyesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Kadriye Kart Yaşar, SBÜ öğretim üyelerinin, sahada ve hastanelerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yakalanan hastaların tanı ve tedavisinde aktif olarak çalıştığını belirterek, Kovid-19 ile ilgili çeşitli bilimsel çalışmaların planlandığını söyledi.

  • Kovid-19 pandemisini önlemek için Sağlık Bakanlığınca gerçekleştirilen çalışmalardan umutlu olduğunu dile getiren Yaşar, "Ülkemizde hali hazırda 6 üniversitemizde aşı ile ilgili çalışmaların başlatıldığını biliyorum. Geçmiş yıllarda kendi aşısını üretebilmiş bir ülke olarak Kovid-19 pandemisiyle ilgili de sonuç alınacağına inanıyorum. Ancak aşı ve ilaç çalışmaları zor ve zaman alan çalışmalardır. Kısa sürede olmasa da inşallah eylül ayından sonra iyi haberler alabiliriz." diye konuştu.

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Yaşar, koronavirüsle salgınını önlemek için verilen mücadelede Türkiye'nin Avrupa ülkelerine kıyasla büyük bir başarı elde ettiğine işaret ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Salgınla mücadelede en önemli unsur pro-aktif yani erkenci davranabilmektir. Türkiye Kovid-19 salgınında Avrupa ülkelerine kıyasla oldukça erken bir dönemde tedbirlerini alarak salgına hazırlıklı girdi. Türkiye ilk vakanın görülmesinden 15-20 gün kadar öncesinde salgında nasıl davranılacağı, olası vaka tanımları, hastaya yaklaşım, şüpheli vakaların yatırılacağı hastaneler, sağlık çalışanlarının kullanacağı koruyucu ekipman olan maske, önlük, gözlük, siperlik ve benzeri malzeme dahil pek çok konuda 'Salgın Eylem Planı' adı altında hazırlıklar yaptı.

Pek çok ülkeden daha önce salgının görüldüğü ülkelere uçuşları durdurdu, İran'la sınır kapılarını kapattı, İran'dan karayoluyla gelenlere karantina tedbirler uyguladı. Bunlar çok önemli adımlardır çünkü Türkiye nüfusu kalabalık bir ülke ve salgında bu tedbirler olmazsa vaka sayıları kısa sürede 100 binleri bulabilirdi. Avrupa ve Amerika'nın hatası, tedbirler konusunda erkenci davranamamış olmasıdır. Bizden çok daha fazla yaşlı nüfusa sahip bu ülkelerdeki yüksek ölüm oranları, geç alınan tedbirler sebebiyle vaka sayılarının yüksek olmasıyla doğrudan ilişkilidir."

Kovid-19 günlerine denk gelen ramazan ayında "Evde kal" çağrısına uyan vatandaşların dikkat etmesi gereken önlemleri sürdürmesi gerektiğini dile getiren Prof. Dr. Kadriye Kart Yaşar, "Ramazan ayında iftar, teravih gibi toplu etkinliklerden kaçınmalarını şiddetle tavsiye ediyorum. Sadece aynı ev içindeki aile fertleriyle iftar, sahur yapıp sosyal mesafeyi koruyarak teravihin evde kılınmasını öneririm. Müslüman, kendinden emin olunan kişidir. Bu yüzden dinimiz, ibadetleri vesile ederek başkalarına zarar verebilecek riskli davranışlardan kaçınmamızı tavsiye eder." değerlendirmesinde bulundu.

Ege Üniversitesi öncülüğündeki koronavirüs aşısı geliştirme çalışmalarında ilk aşama tamamlandı
FOTOĞRAF 10
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EÜ İlaç Geliştirme ve Farmakokinetik Araştırma Uygulama Merkezi (ARGEFAR), TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezine bağlı Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü koordinasyonunda hazırlanan Kovid-19 aşı ve ilaç geliştirme projelerine destek veriyor.Bu kapsamda ARGEFAR'da Aşı Araştırma ve Geliştirme Grubu oluşturuldu.
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Grupta, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Ulusal Viroloji Referans Merkez Laboratuvarı, İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi, Tarım ve Orman Bakanlığı İzmir Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü, Nobel İlaç Sanayi ve Florabio Teknoloji Sanayi'den toplam 32 bilim insanı yer alıyor.
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Türk bilim insanları, çalışmaların ilk aşaması olan aşı antijen tasarımını bir haftada tamamladı. ARGEFAR'da 24 saat dönüşümlü olarak çalışan bilim insanları, Kovid-19'dan korunmak için yerli DNA aşısı geliştirmek amacıyla tasarladıkları antijenleri laboratuvar ortamında test etmeye başlayarak ikinci aşamaya geçti.
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EÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mert Döşkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2007'den bu yana aşı ve ilaç geliştirme çalışmalarında yer aldığını söyledi. Dünya Sağlık Örgütü'nün açıkladığı rakamlara göre dünyada koronavirüs aşısı için 50'den fazla merkezin aşı çalışmalarına başladığını hatırlatan Döşkaya, Aslında Türkiye'de yapılan çalışmalar da onlarla benzer aşamada. Bunların 5'i klinik safhaya yani ilk insan deneylerine başladı. Diğerleri ise hayvan deneylerine hazırlanıyor. dedi.
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Kovid-19'un, SARS ve MERS'e göre genetik yapısının değiştiğine dikkati çeken Döşkaya, bu nedenle virüsün, hücrelerin yapısını bozma gücü olarak da tanımlanan patojenliğinin arttığını ifade etti.
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Döşkaya, şöyle konuştu: Yerli DNA aşısı geliştirmeyi çok istiyoruz. Çalışmalarımızın ilk aşaması olan aşı antijen tasarımını tamamladık. Şimdi bu gen parçaları ile oluşturacağımız DNA aşılarının etkinliğini belirleyip 4 ay içerisinde hayvan modeline uygulamayı planlıyoruz. Kuvvetli koruyucu immün yanıtı uyardığını belirlediğimiz DNA aşısı ile en kısa zamanda insanlarda klinik çalışma gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz.
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ARGEFAR Müdürü Prof. Dr. Ercüment Karasulu da merkezin 27 yıldır ilaç araştırmaları yaptığına işaret etti. EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak'ın önerisiyle 2,5 yıl önce aşı ve ilaç geliştirme grubunu kurduklarını hatırlatan Karasulu, TÜBİTAK'ın araştırma ve bilimi geliştirmek için başlattığı '1004 Mükemmeliyet Merkezi Projesi' kapsamında başvuru yaptık. Başvurularımız kabul edildiği sırada koronavirüs salgını ortaya çıktı. Projemiz yerli DNA aşısı geliştirme çalışmasına hızlı bir şekilde başladı. ifadelerini kullandı.
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EÜ Rektörü Prof. Dr. Budak ise köklü bir tarihe sahip olan üniversitelerinin, Kovid-19 aşısı geliştirerek dünyanın önemli bilim merkezlerinden biri olduğunu göstereceğine inandığını dile getirdi.
Title
Ege Üniversitesi öncülüğündeki Kovid-19 aşısı geliştirme çalışmalarında ilk aşama tamamlandı
Title
Ege Üniversitesi öncülüğündeki Kovid-19 aşısı geliştirme çalışmalarında ilk aşama tamamlandı
Ege Üniversitesi öncülüğündeki koronavirüs aşısı geliştirme çalışmalarında ilk aşama tamamlandı
Ege Üniversitesi (EÜ) Aşı Araştırma ve Geliştirme Grubu, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmak amacıyla başlattığı yerli DNA aşısında ilk aşama olan antijen tasarımını laboratuvar ortamında test etmeye başladı.
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