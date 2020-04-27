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Gündem Yunanistan istedi Türkiye, Cibutide mahsur kalan 3 Yunan denizciyi tahliye etti
ANKARA

Yunanistan istedi: Türkiye, Cibuti'de mahsur kalan 3 Yunan denizciyi tahliye etti

Yunanistan istedi: Türkiye, Cibuti'de mahsur kalan 3 Yunan denizciyi tahliye etti

Cibuti'de mahsur kalan 68, 71 ve 77 yaşlarındaki 3 Yunan denizci dün Türkiye'nin Cibuti Büyükelçiliği'nin yardımıyla Türk Hava Yollarına (THY) ait tahliye uçağıyla Türkiye'ye getirildi. Yunan makamlarının resmi talebi üzerine Türkiye tarafından tahliye edilen Yunan vatandaşlar, Türk hükümeti ve Büyükelçiliğine teşekkür etti.

Haber Merkezi AA
Cibuti'deki Yunan vatandaşlarını THY tahliye uçağı Türkiye'ye getirdi.
Cibuti'deki Yunan vatandaşlarını THY tahliye uçağı Türkiye'ye getirdi.

Cibuti'de mahsur kalan 3 Yunan denizci dün Türkiye'nin Cibuti Büyükelçiliği'nin yardımıyla Türk Hava Yollarına (THY) ait tahliye uçağıyla Türkiye'ye getirildi.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, tahliye edilen 68, 71 ve 77 yaşlarındaki 3 Yunan denizci Türk hükümeti ve Büyükelçiliğine teşekkür etti.

  • Yunan makamlarının resmi talebi üzerine, Türkiye'nin Cibuti Büyükelçiliği'nin yardımıyla ülkede mahsur kalan 3 Yunan denizci dün THY'nin tahliye uçağıyla Türkiye'ye getirildi.

Tahliye edilen denizcilerin uçaktan indikten sonra Yunanistan'ın Ankara Büyükelçiliği'ne ait özel bir araçla Edirne'deki İpsala sınır kapısına götürüldüğü belirtildi.

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