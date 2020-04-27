Yunanistan istedi: Türkiye, Cibuti'de mahsur kalan 3 Yunan denizciyi tahliye etti

Dünya

Diriliş çok faydalı olacak: İmran Han tavsiye etti, dublajlı olarak yayına başladı

Pakistan devlet televizyonu PTV, Başbakan İmran Han’ın talebi üzerine Diriliş Ertuğrul’u Urduca dublajlı yayınlamaya başladı. Diziyi öven Han da şu yorumu yaptı: İslam kültürünü ve tarihini gösteren çok enteresan bir dizi. Romantizm var, tarih var, en önemlisi İslami değerler var. Gençlerimize İslam tarihi ve değerlerini öğretmekte faydalı olacak.