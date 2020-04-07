Koronavirüs Almanlar şaştı kaldı Müslümanları yanlış tanımışız
DÜNYA

Almanlar şaştı kaldı: Müslümanları yanlış tanımışız

Müslüman gençler Alman komşularının kapılarını çaldı, ihtiyaçlarını sordu. Durum karşısında şaşıran Almanlar ise, “Onca yıldır ben sizi yanlış tanımışım, sizi hiç böyle bilmiyordum. Sizden özür dilerim” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Osman Bilgili ve ekibi ihtiyaç sahiplerini ve yaşlıları evlerinde ziyaret ediyor.
Osman Bilgili ve ekibi ihtiyaç sahiplerini ve yaşlıları evlerinde ziyaret ediyor.

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan koronovirüs (Kovid-19) nedeniyle Almanya’da vaka sayısı 100 bini geçti. Ülkede alınan önlemler kapsamında sokağa çıkamayan risk grubundaki yaşlıların imdadına Müslüman gençler koştu.

SİZDEN ÖZÜR DİLERİM

Wiesbaden kentindeki Türk dernekleri tek bir çatıda toplanarak, koronavirüs nedeniyle evden çıkamayan yaşlılara yardım eli uzattı. Kapısını çalan Müslüman gençleri karşısında gören Alman vatandaş, “Siz gerçekten camiden mi geliyorsunuz?” diyerek ağlamaya başladı. Göz yaşlarına boğulan Alman vatandaşı, “Onca yıldır ben sizi yanlış tanımışım, sizleri hiç böyle bilmiyordum. Özür dilerim. Meğer ne kadar da yardımsevermişsiniz” ifadelerini kullandı. Yardım ekibinde bulunan Osman Bilgili komşularının gözyaşları içinde kaldığını görünce, “Asıl biz karşılaştığımız tabloya şaşırdık” dedi.

AYRIM YAPMADAN İNSANLARA ULAŞTIK

  • Bilgili, ihtiyaç sahiplerine yapılan yardımları anlattı. Din, ırk, cinsiyet ayırımı yapmadan komşularına yardım ettiklerini söyleyen Bilgili, “Bizler arkadaşlarla koronovirüs sebebiyle risk gurubunda olan yaşlılara yardım için ülke genelinde yapılan ‘Komşuna yardım et’ kampanyasını Wiesbaden şehrinde başlattık, devam ediyoruz. Daha çok yaşlı ve yardıma muhtaç insanları tespit edip, cami gençleriyle kapılarını çalarak ihtiyaçları var mı diye soruyoruz. İnsanların çoğu hatırlarını sormamızdan oldukça memnun ve şaşkınlıkla bizi yanlış tanıdıklarını ifade ediyorlar. Bazı Almanlar gönderdikleri mektupla bizlere teşekkür ettiklerini yazdılar. Ayrıca bu kriz döneminde özveriyle çalışan şehrimizdeki Paulinen Hastanesi çalışanlarına kumanya hediye paketleri verdik” ifadelerini kullandı.

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