Koronavirüs ABDde yaşayan ünlü Türk pizzacı Hakkı Akdeniz, koronavirüsün yoğun etkilediği New Yorkta evsizlere ve Türk öğrencilere ücretsiz pizza ve maske dağıttı
DÜNYA

ABD’de yaşayan ünlü Türk pizzacı Hakkı Akdeniz, koronavirüsün yoğun etkilediği New York'ta evsizlere ve Türk öğrencilere ücretsiz pizza ve maske dağıttı

ABD'nin New York şehrinde yaşayan ve ünlü bir pizzacı olan Hakkı Akdeniz koronavirüsün en çok etkilediği bölgelerden biri olan New York'ta evsizlere ve Türk öğrencilere ücretsiz maske ve pizza dağıtıyor. Her pazartesi ve çarşamba günleri gerçekleşen bu destek kampanyasında Akdeniz, eşinin diktiği maskeleri de gelen öğrencilere ve evsizlere hediye ediyor.''Kriz zamanlarında cesaret ve kararlılık bizi daha güçlü kılar ve karşılaştığımız korkuya karşı mücadele bizi birbirimize yakınlaştırır.'' diyen ünlü pizzacı Hakkı Akdeniz, çevresinde aç insanların olduğunu gören kişilerden, bu insanları dükkanına göndermelerini rica etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
ABD'deki ünlü pizzacı Hakkı Akdeniz
ABD'deki ünlü pizzacı Hakkı Akdeniz

ABD’de yaşayan ünlü Türk pizzacı Hakkı Akdeniz, koronavirüs salgınından en fazla etkilenen New York’ta evsizlere ve Türk öğrencilere ücretsiz pizza ve maske dağıttı. Soho’daki restoranına gelen Türk öğrencilere ücretsiz pizza verileceğini açıklayan Akdeniz, her gün sokakta yaşayan evsizlere de pizza ve maske dağıtıyor.

Evsizlere ve Türk öğrencilere ücretsiz maske ve pizza

ABD’nin New York şehrinde yaşayan Champion Pizza’nın kurucusu Hakkı Akdeniz, Kovid-19 salgını sebebiyle evsizlere ve Türk öğrencilere ücretsiz pizza ve maske dağıtıyor. ABD’ye ilk geldiğinde kendisi de sokakta kalan Hakkı Akdeniz, o günlerini unutmayıp her pazartesi ve Çarşamba günleri evsizlere pizza dağıtıyor. Kovid-19 salgınından en fazla etkilenen şehirlerden olan New York’ta evsizlere pizza dağıtıyor. Ayrıca moda tasarımcısı olan eşinin evsizler için diktiği koruyucu maskeleri de dağıttı.

Kriz zamanlarında cesaret ve kararlılık bizi güçlü kılar

Instagram hesabında 4 milyon takipçisi bulunan Hakkı Akdeniz yaptığı paylaşımda, “Covid-19 hepimizin hayatını çok etkiledi. Bazı insanlar hayatta kalıyor ve bazı insanların hiç umudu yok. Bu nedenle yemek için parası olmayan herkese ücretsiz pizza sunmak istiyorum. Lütfen onları Champion Pizza Soho'ya gönderin” dedi. Hakkı Akdeniz paylaşımda şunları söyledi: “Kriz zamanlarında cesaret ve kararlılık bizi daha güçlü kılar ve karşılaştığımız korkuya karşı mücadele bizi birbirimize yakınlaştırır. Evsiz kardeşlerimi destekleme kararlılığım çok daha güçlendi. Biliyorum birçok insan sadece yemek yiyebilmek için bile çok çaba harcıyor ve herkese yardım edebilmem neredeyse imkansız. Ama ben de elimden geleni yapıp kendi üzerime düşeni yerine getirmek istiyorum. Eğer aç olduğunu, gıda bulamadığını bildiğiniz insanlar varsa ve yiyecek almak için paraları yoksa lütfen onları Champion Pizza Soho'ya gönderin. Covid-19 hepimizin hayatını çok etkiledi. Bazı insanlar hayatta kalıyor ve bazı insanların hiç umudu yok. Bu nedenle yemek için parası olmayan herkese ücretsiz pizza sunmak istiyorum. Lütfen onları Champion Pizza Soho'ya gönderin.”

Moda tasarımcısı eşi evsizler için maske dikti

Akdeniz'in eşinin diktiği maskeler

Moda tasarımcısı olan eşinin evde maske diktiğini ve bu maskeleri New York’taki evsizlere dağıtığını söyleyen Akdeniz, “Bu arada eşim de evde maske dikiyor. Her gün 200-250 adet maskeyi Sokaklardaki evsizlere dağıtıyorum. O da bu virüse karşı savaşmak ve kendi üzerine düşeni yapmak için çok kararlı ve ben de onunla çok gurur duyuyorum. Umarım bu maskeler New York'un sağlıklı kalmasına ve yakın zamanda eski haline geri dönmesini sağlar.”

Türk öğrencilere ücretsiz pizza

Hakkı Akdeniz ve müşterileri
  • Hakkı Akdeniz Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımda New York ve New Jersey’de yaşayan Türk öğrencilere destek olmak üzere Soho’daki pizza dükkanında ücretsiz pizza verileceğini duyurdu. “Biz ne günler görmüşüz en kötü günümüz böyle olsun” diye Akdeniz’in mesajında şu ifadeler yer aldı: “Türkiye’den gelmiş, New York ve New Jersey’de ikamet eden tüm öğrenci kardeşlerimize bu zor günlerde bir nebze destek olmak maksadıyla, Soho mekanımızda ücretsiz take out pizza servisine başlamış bulunuyoruz. Full-size pizza almak almak için her gün saat 11:00 ile 20:00 arası Soho mekanımıza uğrayın ve yetkili menajere bu Instagram mesajını gösterin. Biz ne günler görmüşüz en kötü günümüz böyle olsun. Afiyet olsun.”

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