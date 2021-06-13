Almanya Başbakanı Merkel Kovid-19 salgınından çıkış yolunun aşılar olduğunu belirtti

Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere'nin Cornwall'daki Carbis Koyu'nda düzenlenen G7 Zirvesi’nin son gününde basın toplantısı düzenledi.

Burada, salgının sadece küresel mücadeleyle üstesinden gelinebileceği konusunda mutabık kaldıklarını aktaran Alman Şansölye, gelişmekte olan ülkelere Kovid-19 aşısı teminini görüştüklerini belirtti.

Merkel, "Salgından çıkış yolu aşılardır. Herkesin aşılara erişimini sağlamamız gerektiğini ayrıntılı olarak görüştük" dedi.

G7 ülkelerinin 2022'nin sonuna kadar gelişmekte olan ülkelere toplam 2,3 milyar doz aşı dağıtmak isteğinin bir sinyal olduğuna dikkati çeken Merkel, Almanya’nın buna büyük ölçüde katkı vereceğini vurguladı.

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Merkel, küresel aşı üretimine destek verilmesinin önemli olduğuna işaret ederek "Aşı üretimin sadece Avrupa veya Asya'da değil Afrika kıtasında da olmasını istiyoruz. BioNTech şirketi, bu alanda bir çalışma yapıyor. Başka şirketler de" ifadesini kullandı.

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Almanya Başbakanı, gelecekteki salgınların önlenmesi için Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) daha da güçlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

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"Daha iyi bir dünya için hareket etmek istiyoruz"

Merkel, demokrasinin kurallara dayalı çok taraflı iş birliğiyle en iyi şekilde uygulanabileceğine inandıklarını, buna da herkesi davet ettiklerini belirtti.

ABD’nin tekrar Paris İklim Anlaşması'na inanmasından dolayı mutlu olduğunu dile getiren Şansölye Merkel, şunları söyledi:

"Bu, elbette G7 grubundaki çalışmalarımızı bu alanda çok daha kolay hale getiriyor. Belki de burada, Cornwall'daki bu toplantının sembolik mesajı şudur; harekete geçmek istiyoruz. Daha iyi bir dünya için hareket etmek istiyoruz. Bunun salgından sonra her zamankinden daha gerekli olduğunu biliyoruz. Kolay olmadığını da biliyoruz."

Merkel, yoksul ülkelere 100 milyar avro verme taahhüdünde bulunduklarını da dile getirdi.

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Biden ile sorunların çözümü için çalışılabilir

Joe Biden’in, ABD Başkanı seçilmesinin dünyada sorunların yok olduğu anlamına gelmediğini belirten Merkel, "Ancak yeni bir canlılıkla sorunların çözümü için çalışabiliriz." dedi.

Merkel, G7 ülkelerinin altyapı projelerini daha iyi koordine ve finanse etmek istemesine ilişkin girişimin önemli olduğunu belirtti.

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Çin’in çok başarılı bir altyapı politikasını takip ettiğine işaret eden Merkel, "Bunu öylece durup izleyemeyiz." dedi.

Şansölye, G7’nin dünyadaki kalkınma çalışmalarında önemli ve başarılı bir faktör olduğunu göstermesi gerektiğini kaydetti.