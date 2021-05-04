Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Koronavirüs Almanyada aşı skandalı Bir kişiye yanlışlıkla 5 doz yaptılar hastanelik oldu
DÜNYA

Almanya'da aşı skandalı: Bir kişiye yanlışlıkla 5 doz yaptılar hastanelik oldu

Koronavirüse karşı aşılama çalışmaları yürüten Almanya'da bir kişiye yanlışlıkla 1 doz aşı yerine 5 doz BioNTech-Pfizer aşısı yapıldı. Hata fark edilince aşı yapılan kişi hastaneye kaldırıldı.

Haber Merkezi Diğer
Almanyada aşı skandalı: Bir kişiye yanlışlıkla 5 doz yaptılar hastanelik oldu
Arşiv

Koronavirüs salgınına karşı aşılamanın devam ettiği Almanya'da, aşı yaptıran bir kişi üzerinde yanlışlığa imza atıldı. Uygulanması gereken 1 doz aşı yerine 5 doz koronavirüs aşısı yapıldı.

Şişeler karıştırıldı

Schwerins Volkszeitung gazetesinin haberine göre, hatanın farkına varılmasının ardından söz konusu kişi hastanede müşahade altına alındı, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Almanya'nın Schwerin şehrinde yaşanan hatanın, "kullanmadan önce sulandırılarak seyreltilmiş aşı şişeleriyle, seyreltilmemiş şişelerin karıştırılmasından kaynaklandığı" kaydedildi.

Almanya'da korona krizi: Yaşlılar sağlık bakanına "Yalvarıyoruz aşılarımızı vurun" diyerek seslendiler
DÜNYA
Almanya'da korona krizi: Yaşlılar sağlık bakanına "Yalvarıyoruz aşılarımızı vurun" diyerek seslendiler

Yetkililer, kişinin sağlık durumunun iyi olduğunu, müşahade amacıyla hastanede tutulduğunu açıkladı.

Alman basınından Türkiye'ye aşılama övgüsü: Karmaşadan eser yok
DÜNYA
Alman basınından Türkiye'ye aşılama övgüsü: Karmaşadan eser yok

5 doz aşı seyreltiliyor

ABD merkezli Pfizer ile Almanya merkezli BioNTech ortaklığında geliştirilen aşının bulunduğu şişelerde 5 dozluk aşı yer alıyor. Her bir doz aşının, uygulanmadan önce sulandırılarak seyreltiliyor.

Almanya Başbakanı Merkel AstraZeneca aşısı oldu
DÜNYA
Almanya Başbakanı Merkel AstraZeneca aşısı oldu

Abone Ol Google News
Dünya bayılan horozu istiyor

Dünya bayılan horozu istiyor

​'Denizli hariç her yerden ilgi gördük'
Yürekleri dağlayan kare

Yürekleri dağlayan kare

​11'inci kattan düşen dört yaşındaki Yusuf Eymen toprağa verildi.
Bakan Muştan Sözcü gazetesine tepki: Dün yalanladık bugün manşet yapmışlar

Burdur'da kaybolan otizmli Kerim Can sağ olarak bulundu.
Kazayla 4 çocuğunu da vurdu

Kazayla 4 çocuğunu da vurdu

​Evinin çatısındaki yılanı öldürmek istemişti.

​Market genelgesi esnafı sevindirdi

Yarın hesaplara yatırılacak

Yarın hesaplara yatırılacak

Kısa çalışma ve işsizlik ödeneğinde tarih belli oldu.

Bahçeli, MHP'nin yeni anayasa önerisini açıkladı.
AK Parti'den Bahçeli’nin yeni anayasa çağrısıyla ilgili ilk açıklama: Memnuniyetle karşılıyoruz
Gündem

AK Parti'den Bahçeli’nin yeni anayasa çağrısıyla ilgili ilk açıklama: Memnuniyetle karşılıyoruz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP'nin yeni anayasa çalışmalarını tamamladığını ve 100 maddelik bir öneri hazırladıklarını duyurmuştu. Bahçeli'nin önerisiyle ilgili AK Parti'den ilk açıklama geldi. AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, "Sayın Bahçeli’nin Cumhuriyetin 100. Yılında 100 maddelik yeni anayasa teklifini memnuniyetle karşılıyoruz. Bizim de anayasa yazım sürecimiz bitmek üzere. Detaylarıyla birlikte inşallah bayramdan sonra uygun bir vakitte kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadelerini kullandı.
Bakan Çavuşoğlu: AB ile ilişkilerimizde iyi bir atmosfer söz konusu
Gündem

Bakan Çavuşoğlu: AB ile ilişkilerimizde iyi bir atmosfer söz konusu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da Slovenyalı mevkidaşı Dr. Anze Logar ile görüşme gerçekleştirdi. Ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, "AB ile ilişkilerimizde şu anda iyi bir atmosfer söz konusu. Gümrük birliği gibi önemli konularda işbirliği adımlarının önemli olduğunu düşünüyoruz" dedi.
Demba Ba ayrılığın perde arakasını anlattı:
Spor

Demba Ba ayrılığın perde arakasını anlattı: "Oruç tutarsam oynamayacağımı söylemişlerdi"

Geçtiğimiz günlerde Medipol Başkaşehir ile olan sözleşmesi karşılıklı feshedilen Demba Ba, ayrılık sürecine ilişkin konuştu. Ba, "Aykut Kocaman ile ofisinde görüşmüştük ve ona o zaman vücut dilini beğenmediğimi söylemiştim. O da benimkini beğenmediğini söyledi. Ramazan gelmeden önce bazı arkadaşlarım oruç tutarsam oynamayacağımı söylemişlerdi. Ardından kontratım feshedildi" dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.