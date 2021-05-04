Almanya'da aşı skandalı: Bir kişiye yanlışlıkla 5 doz yaptılar hastanelik oldu

Koronavirüs salgınına karşı aşılamanın devam ettiği Almanya'da, aşı yaptıran bir kişi üzerinde yanlışlığa imza atıldı. Uygulanması gereken 1 doz aşı yerine 5 doz koronavirüs aşısı yapıldı.
Şişeler karıştırıldı
Schwerins Volkszeitung gazetesinin haberine göre, hatanın farkına varılmasının ardından söz konusu kişi hastanede müşahade altına alındı, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Almanya'nın Schwerin şehrinde yaşanan hatanın, "kullanmadan önce sulandırılarak seyreltilmiş aşı şişeleriyle, seyreltilmemiş şişelerin karıştırılmasından kaynaklandığı" kaydedildi.
Yetkililer, kişinin sağlık durumunun iyi olduğunu, müşahade amacıyla hastanede tutulduğunu açıkladı.
5 doz aşı seyreltiliyor
ABD merkezli Pfizer ile Almanya merkezli BioNTech ortaklığında geliştirilen aşının bulunduğu şişelerde 5 dozluk aşı yer alıyor. Her bir doz aşının, uygulanmadan önce sulandırılarak seyreltiliyor.