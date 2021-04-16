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Almanya Başbakanı Merkel AstraZeneca aşısı oldu

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) için geliştirilen Alman aşısı Biontech yerine Avrupa Birliği ülkelerinden çoğunun yan etkileri nedeniyle kullanımını askıya aldığı tartışmalı İngiliz aşısı Astra Zeneca’yı yaptırdı.

Haber Merkezi AA
Almanya Başbakanı Merkel AstraZeneca aşısı oldu
Almanya Başbakanı Angela Merkel

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Twitter'dan yaptığı açıklamada Angela Merkel'in bugün AstraZeneca aşısı olduğunu belirtti.

Seibert, ayrıca hesabından "Dr. Angela Merkel. Doğum tarihi 17.07.1954" yazılı aşı defterinin fotoğrafını paylaştı.

AŞI SALGININ ÜSTESİNDEN GELMENİN ANAHTARIDIR

Merkel de aşı olduktan sonra yaptığı açıklamada, "Bugün AstraZeneca'dan ilk aşıyı olduğum için mutluyum. Aşı kampanyasına katılan herkese ve aşılanan herkese teşekkür ederim. Aşılama, salgının üstesinden gelmenin anahtarıdır " ifadesini kullandı.

  • Öte yandan Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz'unda AstraZeneca aşısı olduğu bildirildi.

Almanya'da 27 Aralık 2020'de başlayan aşı kampanyasında bugüne kadar 15 milyon 400 bin kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 5 milyon 400 bin kişiye ikinci dozu yapıldı.

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