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Koronavirüs Ankara Valisi Vasip Şahinden umutlandıran açıklama Vaka sayısında geriye doğru gidiyoruz
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Ankara Valisi Vasip Şahin: Vaka sayısında geriye doğru gidiyoruz

Ankara Valisi Vasip Şahin'den umutlandıran açıklama: Vaka sayısında geriye doğru gidiyoruz

Ankara Valisi Vasip Şahin, Başkent'te koronavirüs vaka sayılarına ilişkin, "Şimdi Ankara'da geriye doğru gidiyoruz. Vatandaş son günlerde gittikçe daha artan duyarlılıkla bu tedbirlere dikkat etmeye çalışıyor. Bu henüz daha yeterli seviyede değil. Bunun çok daha ilerisini yapmamız gerekiyor" dedi.

Haber Merkezi DHA
Ankara Valisi Vasip Şahin, Altındağ ilçesindeki Ulus'ta yapılan koronavirüs denetimine katıldı.
Ankara Valisi Vasip Şahin, Altındağ ilçesindeki Ulus'ta yapılan koronavirüs denetimine katıldı.

Ankara Valisi Vasip Şahin, İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda Altındağ ilçesindeki Ulus'ta yapılan koronavirüs denetimine katıldı.

Vali Şahin'e denetimlerde, İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, Altındağ Kaymakamı Cumali Atilla ve Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ile emniyet yetkilileri eşlik etti. Restoran, bakkal ve taksi durağını ziyaret eden Vali Şahin, vatandaşa ve esnafa sosyal mesafe ile maske konusunda uyarılarda bulundu.

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"Kurallara uymak durumundayız"

Denetimler sırasında basın mensuplarına açıklamada bulunan Vali Şahin, aksayan durumlarda ikaz ve bilinçlendirme görevi yaptıklarını belirterek, şunları söyledi:

  • "İşletmeler aynı hatada ısrar ederse o zaman da müeyyide uyguluyoruz. Görebildiğim kadarıyla vatandaşımız da iş yerlerimiz de uyum sağlamaya çalışıyor. Buna her birimiz, bütün Ankaralılar, esnafından müşterisine kadar, kamu görevlisinden özel sektöründe çalışanına kadar bu kurallara uymak durumundayız. Çünkü bu salgının şu anda önüne geçebileceğimiz başka bir ilacımız ya da aşımız henüz yok."

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"İstersek başarabiliriz"

Ankara'nın salgının başından beri bilinçli olduğunu ancak yaz döneminde tatil ve düğünler nedeniyle vaka sayılarının istenmeyen noktalara doğru ilerlediğini kaydeden Vali Şahin, "Şimdi bunu önlemeye çalışıyoruz. İnşallah bundan sonra vatandaşların bireysel tedbirleriyle hem de bizim denetim ekiplerimizle birlikte yaptığımız denetimle, uyarı ve bilinçlendirme çalışmalarıyla inşallah bunu tersine çevireceğiz. Bu bizim elimizde, istersek başarabiliriz. Onun için de bütün vatandaşlarımızı bu konuda çok ciddi bir gayrete ve duyarlılığa davet ediyorum" diye konuştu.

"Ankara'da geriye doğru gidiyoruz"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün Ankara ile ilgili yaptığı açıklamalara değinen Şahin, "Sağlık Bakanımızın elinde hem Türkiye hem de Ankara rakamları var. Dolayısıyla en doğru bilgiler ve rakamlar onda olduğu için de onların açıklamaları bizi bağlayan açıklamalardır. Bakan Bey'in Ankara ile ilgili, rakamlarda geriye doğru gidiş olacağı şeklinde değerlendirmesi oldu. Biz de buna katılıyoruz. Biz şimdi Ankara'da geriye doğru gidiyoruz. Vatandaş son günlerde gittikçe daha artan duyarlılıkla bu tedbirlere dikkat etmeye çalışıyor. Bu henüz daha yeterli seviyede değil. Bunun çok daha ilerisini yapmamız gerekiyor ve bu da mümkün" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca duyurdu: Vaka sayısının en fazla olduğu il Ankara
OYNAT 01:14
Bakan Koca duyurdu: Vaka sayısının en fazla olduğu il Ankara
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, 'Ülke genelinde durum kontrol altında. İstanbul, Trakya ve Ege bölgesinde ciddi bir artış yok. Orta Anadolu, Güneydoğu Anadolu'da artış var. Son dönemde artışın en fazla olduğu illerin başında Ankara geliyor. Hasta sayısını Gaziantep'te yüzde 52, Şanlıurfa'da yüzde 59, Diyarbakır'da yüzde 49, Mardin'de yüzde 61 aşağı çekmeyi başardık' dedi.
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