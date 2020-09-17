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Erzurum Valisi Memiş bu sözlerle duyurdu: Virüste artışı durdurduk, inişe geçtik

Erzurum Valisi Okay Memiş, yeni normalden sonra yaşanan vaka artışlarını bir aylık sürede durdurduklarını belirtertti. Memiş, "İnişe geçtik ama vaka sayılarımız hala yüksek. Biraz daha denetimleri artırarak bu inişi sürdürmek istiyoruz" dedi.

Haber Merkezi DHA
İçişleri Bakanlığının 81 ilde başlattığı koronavirüs tedbirlerine yönelik denetim, Erzurum'da Vali Okay Memiş tarafından yapıldı.
İçişleri Bakanlığının 81 ilde başlattığı koronavirüs tedbirlerine yönelik denetim, Erzurum'da Vali Okay Memiş tarafından yapıldı.

İçişleri Bakanlığının 81 ilde başlattığı koronavirüs tedbirlerine yönelik denetim, Erzurum'da Vali Okay Memiş tarafından yapıldı. Merkez Yakutiye ilçesi Gezmahallesi'nde işyerlerini denetleyen Vali Memiş, vatandaşlara maske, sosyal mesafe ve hijyen uyarısı yaptı. Maske takan vatandaşlara teşekkür eden Vali Memiş, Erzurum'da maske takma oranının yüzde 95 olduğunu söyledi.

DHA
Vatandaşı kırmadan, üzmeden, incitmeden denetimler yaptıklarını ifade eden Memiş, yüklü miktarda da cezai işlem uyguladıklarını kaydetti.

Şehiriçi yolcu taşımacılığı yapan dolmuş ve minibüslere binen Memiş, vatandaşlarla sohbet ederek maske ve mesafe kuralına dikkat çekti.

Vali Memiş, yeni normalin ardından tüm dünyada olduğu gibi ülkemiz ve Erzurum'da vaka sayılarında artış olduğunu belirtti.

DHA
Vatandaşı kırmadan, üzmeden, incitmeden denetimler yaptıklarını ifade eden Memiş, yüklü miktarda da cezai işlem uyguladıklarını kaydetti.

Erzurum özelinde kısmi artışlar olduğunu ancak bir aylık süre içerisinde bunu durdurduklarını söyleyen Memiş, "Vakaları bir platoya indirdik. Tıpkı Erzurum plotası gibi pandemide de platodayız. Vakalarda inişe geçtik ama vaka sayımız hala yüksek. Biraz daha denetimleri artırarak bu inişi sürdürmek istiyoruz. Daha anlamlı bir inişle çok daha sağlıklı bir ortamı oluşturmak istiyoruz" dedi.

DHA
Vali Memiş, şehiriçi yolcu taşımacılığı yapan dolmuş ve minibüslere bindi.

Vatandaşı kırmadan, üzmeden, incitmeden denetimler yaptıklarını ifade eden Memiş, yüklü miktarda da cezai işlem uyguladıklarını kaydetti.

Bilim insanlarının vakalarda ekim ve kasım ayına dikkat edilmesi konusundaki uyarılarını da takip ettiklerini anlatan Vali Memiş, "Bilim insanları influenza denilen grip salgınıyla beraber Covid-19 salgını olursa sıkıntı yaşanabilir diye uyarıyor. Biz işimizi iyi yapmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızda duyarlılığı artırmaya çalışıyoruz. Erzurum'un sağlık alt yapısı çok iyi. 1500 yataklı şehir hastanemiz, üniversite hastanemiz diğer hastanelerden dolayı sağlık altyapımız çok iyi. Sistem çok iyi işliyor. Yoğun bakım oranı yüzde 30 kapasitesinde" diye konuştu.

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