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Gündem Vali Şahinden salgında birincilik uyarısı Ankaraya yakışmadı, yakışmıyor
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Vali Şahin'den salgında 'birincilik' uyarısı: Ankara'ya yakışmadı, yakışmıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye'de vaka sayısının en fazla olduğu il Ankara. İstanbul'u iki kat oranında geçmiş durumda" dedi. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Ankara Valisi Vasip Şahin, "Koronavirüs salgınında birincilik Ankara'ya yakışmadı, yakışmıyor. Bunu değiştirmek, sabırla, dikkatle ve gayretle tedbirlere hep birlikte riayetimizle mümkün" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Ankara Valisi Vasip Şahin
Ankara Valisi Vasip Şahin

Ankara Valisi Vasip Şahin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında en fazla vakanın Ankara'da olması nedeniyle uyarıda bulundu.

Vali Şahin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Koronavirüs salgınında birincilik Ankara'ya yakışmadı, yakışmıyor. Bunu değiştirmek, sabırla, dikkatle ve gayretle tedbirlere hep birlikte riayetimizle mümkün. Maalesef henüz başka bir yol, başka bir çare yok" değerlendirmesinde bulundu.

İçişleri Bakanlığından 81 ile genelge: Yarın kapsamlı koronavirüs denetimi gerçekleştirilecek
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Sağlık Bakanı Koca uyarmıştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Türkiye'de vaka sayısının en fazla olduğu il Ankara. İstanbul'u iki kat oranında geçmiş durumda" açıklamasında bulunmuştu.

Bakan Koca duyurdu: Vaka sayısının en fazla olduğu il Ankara
OYNAT 01:14
Bakan Koca duyurdu: Vaka sayısının en fazla olduğu il Ankara
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, 'Ülke genelinde durum kontrol altında. İstanbul, Trakya ve Ege bölgesinde ciddi bir artış yok. Orta Anadolu, Güneydoğu Anadolu'da artış var. Son dönemde artışın en fazla olduğu illerin başında Ankara geliyor. Hasta sayısını Gaziantep'te yüzde 52, Şanlıurfa'da yüzde 59, Diyarbakır'da yüzde 49, Mardin'de yüzde 61 aşağı çekmeyi başardık' dedi.

Sağlık Bakanı Koca'nın 'sorunlu' dediği illerin yoğunluk haritaları
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İşte o iller ve yoğunluk haritaları...
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Konya'nın koronavirüs yoğunluk haritası.
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Şanlıurfa'nın koronavirüs yoğunluk haritası.
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Erzurum'un koronavirüs yoğunluk haritası.
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İzmir'in koronavirüs yoğunluk haritası.
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Kayseri'nin koronavirüs yoğunluk haritası.
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Ankara'nın koronavirüs yoğunluk haritası.
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Sağlık Bakanı Koca'nın 'sorunlu' dediği illerin yoğunluk haritaları
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından basın toplantısı düzenleyerek açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, koronavirüsle ilgili son durumları aktardığı açıklamada, Ankara'nın vaka konusunda İstanbul'u ikiye katladığını belirtti. Ayrıca Koca, "Sorunlu illerde filyasyon ekiplerin sayısını hızla arttırıyoruz. Konya'da 460, Şanlıurfa'da 300, Erzurum'da 207, İzmir'de 350, Kayseri'de 150 ekip sahada" diye konuştu. Bakanın 'sorunlu iller' diye tanımladığı şehirler ve vaka sayısında başı çeken Ankara'nın yoğunluk haritaları ise endişe veriyor.


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