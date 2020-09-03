Vali Şahin'den salgında 'birincilik' uyarısı: Ankara'ya yakışmadı, yakışmıyor

Ankara Valisi Vasip Şahin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında en fazla vakanın Ankara'da olması nedeniyle uyarıda bulundu.

Vali Şahin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Koronavirüs salgınında birincilik Ankara'ya yakışmadı, yakışmıyor. Bunu değiştirmek, sabırla, dikkatle ve gayretle tedbirlere hep birlikte riayetimizle mümkün. Maalesef henüz başka bir yol, başka bir çare yok" değerlendirmesinde bulundu.

Koronavirüs salgınında birincilik Ankara’ya yakışmadı, yakışmıyor!

Bunu değiştirmek, sabırla, dikkatle ve gayretle tedbirlere hep birlikte riayetimizle mümkün.

Maalesef henüz başka bir yol, başka bir çare yok! pic.twitter.com/VV9DpicTKP — Vasip Şahin (@vasipsahin) September 3, 2020

KORONAVİRÜS İçişleri Bakanlığından 81 ile genelge: Yarın kapsamlı koronavirüs denetimi gerçekleştirilecek

Sağlık Bakanı Koca uyarmıştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Türkiye'de vaka sayısının en fazla olduğu il Ankara. İstanbul'u iki kat oranında geçmiş durumda" açıklamasında bulunmuştu.

OYNAT 01:14 Bakan Koca duyurdu: Vaka sayısının en fazla olduğu il Ankara Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, 'Ülke genelinde durum kontrol altında. İstanbul, Trakya ve Ege bölgesinde ciddi bir artış yok. Orta Anadolu, Güneydoğu Anadolu'da artış var. Son dönemde artışın en fazla olduğu illerin başında Ankara geliyor. Hasta sayısını Gaziantep'te yüzde 52, Şanlıurfa'da yüzde 59, Diyarbakır'da yüzde 49, Mardin'de yüzde 61 aşağı çekmeyi başardık' dedi. BiP'te paylaş

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