Antalya Eczacılar Odası Başkanı Ertekin uyardı: Maskeyi katlayıp cebimize koyduğumuz vakit, tıbbi atıktır

Antalya Eczacılar Odası Başkanı Mehmet Ertekin, maske kullanımıyla ilgili uyarılarda bulundu. Tüm maskelerin tek kullanımlık olduğuna dikkat çeken Ertekin, "Maskelerin herhangi bir yöntemle dezenfekte edilmeye çalışılması, cerrahi maskelerin fiziksel bütünlüğünü ve kumaş yapısını, diğer maskelerin de ilave olarak filtre yapılarını da bozarak işlevsiz hale getirebilir. O yüzden tüm maskelerin tek kullanımlık olduğunu bilip, kullanım sonrası dezenfekte etmeye çalışarak tekrar kullanmamalıyız" dedi.



Maskenin çıkartılıp katlanıp cebe konulduğu anda o maskenin tıbbi atık haline geldiğini söyleyen Ertekin, "Kullanılan maske ise çöp değil, dikkatinizi çekmek istiyorum, tıbbi atıktır" diye konuştu.

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Kullanılan maskelerinde açık alanlara, sokağa atılmaması gerektiğine değinen Ertekin, açık alana atılan bir maskenin, Kovid-19 hastası birinin kullandığı maske olduğunu düşünülmesi gerektiğini ve direkt olarak bulaşma sebebi olduğunu söyleyen Ertekin, şunları kaydetti:

"Tıbbi atık noktaları her yerde yok. Maskelerin tıbbi atık kutularına atılması lazım. Bunu henüz belediyeler geliştiremediler. Temiz bir elle, temiz kullandığımızı düşünürsek, yaklaşık iki saatin üzerinde bir maskeyi kullanmamız gerekir. Bunu yenilememiz lazım. Çünkü konuşuyoruz, nefes alıp veriyoruz, o esnada maske artık ıslanmaya başlıyor, o maske artık kullanımını tamamlamış oluyor, yeni maskeye geçmeniz gerekiyor. İkinci defa diye bir seçenek yok."

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Herkesin maske takmasının önemli olduğuna da vurgu yapan Ertekin şöyle devam etti: