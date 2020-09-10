Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs Bilim insanlarından sıra dışı iddia Maskeler kaba bir aşı etkisi yapabilir
BİLİMSEL GELİŞMELER

Bilim insanlarından sıra dışı iddia: Maskeler kaba bir aşı etkisi yapabilir

Koronavirüs salgını tüm dünyada etkisini sürdürüyor. Bilim insanları ise salgının son bulması için aşı çalışmalarını hız kesmeden devam ediyor. ABD’li bilim insanları, vücuda sızan az sayıda patojenin neden olduğu enfeksiyonların bağışıklık oluşturabileceğini ve buna göre de maskelerin bazı insanlarda kaba bir aşı etkisi yapabileceğini iddia ediyor.

Haber Merkezi DHA
Maskelerin koronavirüse karşı bir tür ham 'aşı' görevi görebileceği iddia ediliyor.
Maskelerin koronavirüse karşı bir tür ham 'aşı' görevi görebileceği iddia ediliyor.

ABD’de bilim insanları yüz maskelerinin toplu kullanımının koronavirüse (Covid-19) karşı bir tür ham 'aşı' görevi görebileceğini iddia etti.

  • İnsanlardan, nefesten yayılan damlacıkları yakalamak ve virüsü farkında olmadan yayma riskini azaltmak için maske takmaları istendiği ifade edilirken; nüfusun büyük bir kısmı tarafından giyilen maskelerin, özellikle cerrahi ve kumaş olanların mükemmel olmadığı ve bazı viral partiküllerin kullanıcının hava yollarına girmesine izin verdiği belirtildi.

Türkiye'ye 1,5 milyon doz grip aşısı gelecek: Ciddi bir sıkıntı kapıda bekliyor
HAYAT
Türkiye'ye 1,5 milyon doz grip aşısı gelecek: Ciddi bir sıkıntı kapıda bekliyor

‘İDDİANIN KESİN OLARAK KANITLANMASI MÜMKÜN DEĞİL’

Uzmanlar, insanları bu şekilde tekrar tekrar küçük miktarlarda Covid-19'a maruz bırakmanın vücutlarını virüsü tanıma ve virüsle mücadele etme konusunda eğitme olasılığı olduğunu böylece insanların bağışıklık kazanabileceğini öne sürüyor. Bu kanıtlanmamış olduğu ifade edilen iddianın, New England Journal of Medicine akademik dergisinde yayımlandığı belirtildi.

  • Bu iddianın kesin olarak kanıtlanmasının mümkün olmadığı çünkü bunun için maskeli ve maskesiz kişilerin klinik deneylerde virüse maruz bırakılması gerektiği ve bunun da etik olmadığı ifade edildi.

Koronavirüs aşısında kötü haber: Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca'nın testleri durduruldu
KORONAVİRÜS
Koronavirüs aşısında kötü haber: Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca'nın testleri durduruldu


Maskelerin Covid-19'a karşı bir miktar bağışıklık sağlayabileceği fikrinin, asırlık bir aşılama tekniği olan ‘variolasyon’ (aşılama) teorisine dayandığı ifade edildi. ‘Variolasyon’un, yeniden enfekte olmayı önleyen koruyucu bağışıklık tepkisi oluşturmak için düşük dozlarda bir patojenle insanları kasıtlı olarak enfekte etme uygulaması olduğu belirtildi. Tartışmalı tekniğin, tarih boyunca insanları çiçek hastalığına karşı aşılamak için kullanıldığı, ancak sonunda onları daha güvenli hale getirmek için zayıflatılmış virüs formları kullanan modern aşılarla değiştirildiği aktarıldı.

Kaliforniya Üniversitesi uzmanları bulaşıcı hastalık doktoru olan Dr.Monica Gandhi ve epidemiyolog Profesör George Rutherford yüz maskelerinin ‘variolasyon’ gibi çalışabileceğine inanıyor. Ghandi’nin, "Virüsü kapabilir ama asemptomatik olabilirsiniz. Yani, asemptomatik enfeksiyon oranlarını maskerlerle artırabilirseniz, belki bu popülasyonu aşılamanın (variolation) bir yolunu bulabilirsiniz" ifadelerini kullandığı belirtildi.

Koronavirüsle mücadelede skandal görüntüler: Maske yerine peçete kullanırken yakalandı
FOTOĞRAF 13
Title
Koronavirüsle mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelge kapsamında minibüslerin ayakta yolcu alması yasaklandı.
Title
Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ve Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı polis ekipleri, ilçe genelinde çeşitli noktalarda toplu taşıma araçları üzerinde denetim yaptı. Eski Edirne Asfaltı'nda minibüs, otobüs ve taksilere yönelik yapılan denetimlerde sürücü ve yolcular, koronavirüs tedbiri kapsamında alınan kararlara uyması, maske takma ve sosyal mesafeye kuralına dikkate etmesi konusunda uyarıldı.
Title
Denetimler sırasında durdurulan bir takside bulunan yolcunun maske yerine peçete kullanması polisleri görenleri şaşırttı. Maske yerine peçete kullanan yolcu, Maskemi evde unuttum. Taksiye bindiğimde maske olup olmadığını sordum. Maske bulunmadığı için peçete kullandım dedi. Maske yerine peçete kullanan yolcuya, polis maske verdi. Durdurulan bir başka taksi şoförünün maske takmadığını gören ekipler, maske takması yönünde uyarıda bulundu. Şoförün, kalp rahatsızlığından dolayı maske takmadığını söyledi.
Title
Denetimler kapsamında İETT'ye ait otobüste ayakta fazla yolcu bulunması üzerine polis, Biz nasıl önlem alacağız? Diyerek tepki gösterdi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararlara uyulması yönünde uyarıda bulunan polis, fazla yolcuları, bir başka otobüse aktardı. Sultangazi'de yapılan denetimlerde, ayakta yolcu alan 2 minibüs sürücüsü ve maske takmayan bir taksi şoförüne 900'er TL para cezası kesildi.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Koronavirüsle mücadelede skandal görüntüler: Maske yerine peçete kullanırken yakalandı
İstanbul Sultangazi'de polis, toplu taşıma araçları üzerinde koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim yaparak ayakta yolcu alan minibüslerdeki ve İETT otobüsündeki yolcuları başka araçlara aktardı. Denetim sırasında bir takside yolcu olarak bulunan bir kişinin ise yaptığı herkesi şaşırttı. Yolcunun maske yerine peçete kullandığı görüldü. Polisler bu yolcuya maske vererek uyarıda bulundu.


ARAŞTIRMACILAR İNSANLARA ÖNLEMLERE UYMAYA DEVAM ETME ÇAĞRISINDA BULUNDU

  • Bu iddianın arkasındaki bilim insanları, insanların önlemlere karşı kayıtsız kalmaması ve bağışıklık kazanmak için virüsü kasıtlı olarak yakalamaya çalışmaması gerektiğinin altını çizdi.

Araştırmacılar, iddialarının Covid-19 hakkında henüz kanıtlanmamış iki geniş varsayımda bulunduğunu kabul ediyor.

97 yaşında korona virüsü yendi: Maske takın deyip Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti
OYNAT 00:44
97 yaşında korona virüsü yendi: Maske takın deyip Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti
Rize'nin Çayeli ilçesinde 14 günlük ev karantinasının ardından 97 yaşındaki Havva Özlü, korona virüsü yendi. Sağlık hizmetleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Özlü, 'Maske takın, yaşlıların yanına maskesiz gitmeyin' uyarısında bulundu.


ELEŞTİRMENLER İDDİAYI REDDEDEREK UYARDI

Eleştirmenlerin, insanların önlemlere kayıtsız kalması ve gereksiz riskler alması durumunda tehlikeli olabileceği konusunda uyarıda bulundukları bu iddiayı reddettikleri belirtildi. İddianın yer aldığı makalenin yazarları arasında olmayan Arizona'da bulunan bulaşıcı hastalık epidemiyologu Saskia Popescu'nun "Bu teoriyi destekleyebileceğimiz kadar veri yok. İnsanların sosyal mesafeye uyma, el hijyenine dikkat etme ve kalabalık ortamlarda bulunmama gibi diğer tüm korunma stratejilerini takip etmelerini istiyoruz" dediği belirtildi.

Abone Ol Google News
CNN hayran kaldı

CNN hayran kaldı

Cağ kebabı ve su böreğini öve öve bitiremediler.
Metro istasyonları kapanıyor

Metro istasyonları kapanıyor

​Ataköy Şirinevler ve Atatürk Havalimanı'nda artık durmayacak.
F-16ların kullandığı TEBER güdüm kitli füze ilk kez SİHAdan atıldı

Karadeniz için heyecanlandıran doğal gaz iddiası.

​Türkiye ile Libya görüşmelere başladı..

​Bakan Koca koronavirüs tablosundaki ağırlaşan bilançoya dikkat çekti.

Korsan zirve

Korsan zirve

MED7 ile Brüksel öncesi korsan zirve düzenliyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.