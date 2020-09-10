Bilim insanlarından sıra dışı iddia: Maskeler kaba bir aşı etkisi yapabilir

ABD’de bilim insanları yüz maskelerinin toplu kullanımının koronavirüse (Covid-19) karşı bir tür ham 'aşı' görevi görebileceğini iddia etti.

İnsanlardan, nefesten yayılan damlacıkları yakalamak ve virüsü farkında olmadan yayma riskini azaltmak için maske takmaları istendiği ifade edilirken; nüfusun büyük bir kısmı tarafından giyilen maskelerin, özellikle cerrahi ve kumaş olanların mükemmel olmadığı ve bazı viral partiküllerin kullanıcının hava yollarına girmesine izin verdiği belirtildi.

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‘İDDİANIN KESİN OLARAK KANITLANMASI MÜMKÜN DEĞİL’

Uzmanlar, insanları bu şekilde tekrar tekrar küçük miktarlarda Covid-19'a maruz bırakmanın vücutlarını virüsü tanıma ve virüsle mücadele etme konusunda eğitme olasılığı olduğunu böylece insanların bağışıklık kazanabileceğini öne sürüyor. Bu kanıtlanmamış olduğu ifade edilen iddianın, New England Journal of Medicine akademik dergisinde yayımlandığı belirtildi.

Bu iddianın kesin olarak kanıtlanmasının mümkün olmadığı çünkü bunun için maskeli ve maskesiz kişilerin klinik deneylerde virüse maruz bırakılması gerektiği ve bunun da etik olmadığı ifade edildi.

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Maskelerin Covid-19'a karşı bir miktar bağışıklık sağlayabileceği fikrinin, asırlık bir aşılama tekniği olan ‘variolasyon’ (aşılama) teorisine dayandığı ifade edildi. ‘Variolasyon’un, yeniden enfekte olmayı önleyen koruyucu bağışıklık tepkisi oluşturmak için düşük dozlarda bir patojenle insanları kasıtlı olarak enfekte etme uygulaması olduğu belirtildi. Tartışmalı tekniğin, tarih boyunca insanları çiçek hastalığına karşı aşılamak için kullanıldığı, ancak sonunda onları daha güvenli hale getirmek için zayıflatılmış virüs formları kullanan modern aşılarla değiştirildiği aktarıldı.

Kaliforniya Üniversitesi uzmanları bulaşıcı hastalık doktoru olan Dr.Monica Gandhi ve epidemiyolog Profesör George Rutherford yüz maskelerinin ‘variolasyon’ gibi çalışabileceğine inanıyor. Ghandi’nin, "Virüsü kapabilir ama asemptomatik olabilirsiniz. Yani, asemptomatik enfeksiyon oranlarını maskerlerle artırabilirseniz, belki bu popülasyonu aşılamanın (variolation) bir yolunu bulabilirsiniz" ifadelerini kullandığı belirtildi.

FOTOĞRAF 13 Koronavirüsle mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelge kapsamında minibüslerin ayakta yolcu alması yasaklandı. Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ve Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı polis ekipleri, ilçe genelinde çeşitli noktalarda toplu taşıma araçları üzerinde denetim yaptı. Eski Edirne Asfaltı'nda minibüs, otobüs ve taksilere yönelik yapılan denetimlerde sürücü ve yolcular, koronavirüs tedbiri kapsamında alınan kararlara uyması, maske takma ve sosyal mesafeye kuralına dikkate etmesi konusunda uyarıldı. Denetimler sırasında durdurulan bir takside bulunan yolcunun maske yerine peçete kullanması polisleri görenleri şaşırttı. Maske yerine peçete kullanan yolcu, Maskemi evde unuttum. Taksiye bindiğimde maske olup olmadığını sordum. Maske bulunmadığı için peçete kullandım dedi. Maske yerine peçete kullanan yolcuya, polis maske verdi. Durdurulan bir başka taksi şoförünün maske takmadığını gören ekipler, maske takması yönünde uyarıda bulundu. Şoförün, kalp rahatsızlığından dolayı maske takmadığını söyledi. Denetimler kapsamında İETT'ye ait otobüste ayakta fazla yolcu bulunması üzerine polis, Biz nasıl önlem alacağız? Diyerek tepki gösterdi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararlara uyulması yönünde uyarıda bulunan polis, fazla yolcuları, bir başka otobüse aktardı. Sultangazi'de yapılan denetimlerde, ayakta yolcu alan 2 minibüs sürücüsü ve maske takmayan bir taksi şoförüne 900'er TL para cezası kesildi. Koronavirüsle mücadelede skandal görüntüler: Maske yerine peçete kullanırken yakalandı İstanbul Sultangazi'de polis, toplu taşıma araçları üzerinde koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim yaparak ayakta yolcu alan minibüslerdeki ve İETT otobüsündeki yolcuları başka araçlara aktardı. Denetim sırasında bir takside yolcu olarak bulunan bir kişinin ise yaptığı herkesi şaşırttı. Yolcunun maske yerine peçete kullandığı görüldü. Polisler bu yolcuya maske vererek uyarıda bulundu. BiP'te paylaş

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ARAŞTIRMACILAR İNSANLARA ÖNLEMLERE UYMAYA DEVAM ETME ÇAĞRISINDA BULUNDU

Bu iddianın arkasındaki bilim insanları, insanların önlemlere karşı kayıtsız kalmaması ve bağışıklık kazanmak için virüsü kasıtlı olarak yakalamaya çalışmaması gerektiğinin altını çizdi.

Araştırmacılar, iddialarının Covid-19 hakkında henüz kanıtlanmamış iki geniş varsayımda bulunduğunu kabul ediyor.

OYNAT 00:44 97 yaşında korona virüsü yendi: Maske takın deyip Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti Rize'nin Çayeli ilçesinde 14 günlük ev karantinasının ardından 97 yaşındaki Havva Özlü, korona virüsü yendi. Sağlık hizmetleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Özlü, 'Maske takın, yaşlıların yanına maskesiz gitmeyin' uyarısında bulundu. BiP'te paylaş

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ELEŞTİRMENLER İDDİAYI REDDEDEREK UYARDI

Eleştirmenlerin, insanların önlemlere kayıtsız kalması ve gereksiz riskler alması durumunda tehlikeli olabileceği konusunda uyarıda bulundukları bu iddiayı reddettikleri belirtildi. İddianın yer aldığı makalenin yazarları arasında olmayan Arizona'da bulunan bulaşıcı hastalık epidemiyologu Saskia Popescu'nun "Bu teoriyi destekleyebileceğimiz kadar veri yok. İnsanların sosyal mesafeye uyma, el hijyenine dikkat etme ve kalabalık ortamlarda bulunmama gibi diğer tüm korunma stratejilerini takip etmelerini istiyoruz" dediği belirtildi.