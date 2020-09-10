Son dakika koronavirüs haberleri: Göz doktorundan korkutan maske kullanımı: Yanlış maske kullanımı göz kuruluğu yapıyor Koronavirüsten korunurken yapılan yanlışa dikkat: Yanlış maske kullanımı gözleri kurutabilir Koronavirüs salgının korunmak için en önemli araç olan maskenin yanlış kullanılması durumunda göz kuruluğuna neden olacağı belirtildi. Dr. Sezer Hacıağaoğlu, “Maske burnunuzu tam kapatmazsa çıkan hava göz yüzeyindeki koruyucu gözyaşı film tabakasını buharlaştırarak göz kuruluğuna yol açıyor. Hastalık günün büyük bölümünü maskeyle geçirmek zorunda olanlarda göz kızarıklığı, batma, yanma, bulanık görme, yabancı cisim hissi gibi şikayetlerle ortaya çıkıyor” diyerek yapılan yanlışla büyük bir risk altında olunduğunu ifade etti. Dr. Hacıağaoğlu, “Ağız ve burundan gözlere doğru olan bu hava akımını engellemek için, buruna sıkıca oturan ve burnun şeklini alan telli maskeler kullanılmalıdır. Buna rağmen hava geçişi olduğu düşünülüyorsa burnun üzeri bantlanarak maskenin daha iyi oturması sağlanabilir" dedi.

Haber Merkezi 10 Eylül 2020, 10:10 Son Güncelleme: 10 Eylül 2020, 10:13 DHA