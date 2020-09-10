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Son dakika koronavirüs haberleri: Göz doktorundan korkutan maske kullanımı: Yanlış maske kullanımı göz kuruluğu yapıyor

Koronavirüsten korunurken yapılan yanlışa dikkat: Yanlış maske kullanımı gözleri kurutabilir

Koronavirüs salgının korunmak için en önemli araç olan maskenin yanlış kullanılması durumunda göz kuruluğuna neden olacağı belirtildi. Dr. Sezer Hacıağaoğlu, “Maske burnunuzu tam kapatmazsa çıkan hava göz yüzeyindeki koruyucu gözyaşı film tabakasını buharlaştırarak göz kuruluğuna yol açıyor. Hastalık günün büyük bölümünü maskeyle geçirmek zorunda olanlarda göz kızarıklığı, batma, yanma, bulanık görme, yabancı cisim hissi gibi şikayetlerle ortaya çıkıyor” diyerek yapılan yanlışla büyük bir risk altında olunduğunu ifade etti. Dr. Hacıağaoğlu, “Ağız ve burundan gözlere doğru olan bu hava akımını engellemek için, buruna sıkıca oturan ve burnun şeklini alan telli maskeler kullanılmalıdır. Buna rağmen hava geçişi olduğu düşünülüyorsa burnun üzeri bantlanarak maskenin daha iyi oturması sağlanabilir" dedi.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Çamlıca Medipol Üniversite Hastanesi Göz Hastalıkları Bölümü’nden Dr. Öğretim Üyesi Sezer Hacıağaoğlu, pandemide en büyük koruyucu olan maskelerin yanlış kullanımının göz kuruluğuna neden olabileceği konusunda uyarıda bulundu.

DHA
Dr. Öğretim Üyesi Sezer Hacıağaoğlu

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Dr. Sezer Hacıağaoğlu, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

  • “Literatürde yeni tanımlanan bu hastalık, özellikle günün büyük bölümünü maskeyle geçirmek zorunda olan ve daha önce göz kuruluğu tanısı olmayan hastalarda göz kızarıklığı, batma, yanma, bulanık görme, yabancı cisim hissi gibi göz kuruluğu şikayetleriyle ortaya çıkmaktadır. Yeni tanımlanan bu hastalığın nedeni kesin olarak bilinmemekle beraber, en önemli sebebi ağız ve burundan çıkan havanın maske altından gözlere ulaşması ve göz yüzeyindeki koruyucu gözyaşı film tabakasını hızla buharlaştırmasıdır. Ayrıca, çok sıkı maskeler kullanmak alt göz kapağının aşağı doğru çekilmesine neden olmakta bu da mekanik olarak göz kapaklarının iyi kapanmasını engellemektedir.”

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MASKE BURNA İYİCE OTURMALI GEREKİRSE BANTLANMALI

  • Göz kuruluğu riskine karşı kaliteli maske ve doğru maske kullanımının önemine dikkat çeken Dr. Sezer Hacıağaoğlu, “Ağız ve burundan gözlere doğru olan bu hava akımını engellemek için, buruna sıkıca oturan ve burnun şeklini alan telli maskeler kullanılmalıdır. Buna rağmen hava geçişi olduğu düşünülüyorsa burnun üzeri bantlanarak maskenin daha iyi oturması sağlanabilir. Sağlık çalışanları başta olmak üzere, mesleği gereği günün büyük bölümünü maskeyle geçirmek zorunda kalan kişiler, enfeksiyon riskini azaltmak adına nemli maskeleri sık sık değiştirmeli ve birkaç saat arayla bir süre maske kullanımına ara vermelidir” bilgisini verdi.

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ILIK PANSUMAN YAPILMALI

Dr. Sezer Hacıağaoğlu, göz kuruluğu şikayetlerinin azaltılmasına yönelik önlemleri de açıklayarak sözlerini şöyle tamamladı:

"Gözyaşı buharlaşmasının azaltılması ve gözyaşı kalitesinin arttırılması için göz kapaklarına ılık/sıcak uygulama yapılabilir. Bu sayede kirpik dibinde yağ salgılayan bezler uyarılabilir. Ayrıca, şikayetlerin azaltılması için koruyucu içermeyen suni gözyaşları kullanılabilir. Bu uygulamalara rağmen, göz kuruluğu şikayetleri devam ediyorsa mutlaka göz doktoruna başvurulmalıdır.Koronavirüs ile yaşamayı öğrendiğimiz yeni normal hayatımızda, maskelerin uzunca bir süre daha yaşamımızda yer alacağını biliyoruz. Bu nedenle yan etkilerinden korunmak için maskelerin doğru kullanımı; maskelerin kullanılmaları kadar önemlidir."

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