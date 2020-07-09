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Maske kullanımı rahatsızlığı açığa çıkardı: Hastaneye başvuranlar yüzde 20 artış gösterdi

Maske kullanımı rahatsızlığı açığa çıkardı: Hastaneye başvuranlar yüzde 20 artış gösterdi

Koronavirüs kullanılması nedeniyle bazı vatandaşlarda rahatsızlıklara yol açtı. Medical Park İzmir Hastanesi Kulak Burun Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Murat Cem Miman, burun tıkanıklığı nedeniyle hastaneye gelenlerin yüzde 20 artış olduğunu belirtti. Dr. Murat Cem Miman, “Türklerde burun ucu desteği biraz zayıf. Maske takılmaya başladıktan sonra burnun uç kısmına maskenin ağırlığını gelmesi buradaki tıkanıklığı artırdı" dedi.

Haber Merkezi DHA
Medical Park İzmir Hastanesi Kulak Burun Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Murat Cem Miman.
Medical Park İzmir Hastanesi Kulak Burun Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Murat Cem Miman.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında birçok ilde maske takma zorunluluğu devam ederken, gün boyu maske takan vatandaşlardan bazıları nefes almakta güçlük çektiğini kaydetti.

Tedbir amaçlı takılan maskelerin faydasına dikkat çeken Medical Park İzmir Hastanesi Kulak Burun Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Murat Cem Miman, son aylarda burun tıkanıklığı nedeniyle hastaneye başvuranların oranında yüzde 20 artış yaşandığını belirtti.

Medicak Park İzmir Hastanesi Kulak Burun Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Murat Cem Miman.

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Miman, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • "Maske takma zorunluluğu özellikle burun tıkanıklığı yönünden sıkıntı yaşama potansiyeli olan hastalarımızı açığa çıkarttı. Sokaklarda, caddelerde genellikle maskesini aşağı doğru indiren veya indirmek zorunda kalan kişiler görüyoruz. Bu kişilerin maskelerini indirmelerinin bir sebebi var. Türk ırkında burun ucu desteği biraz zayıf. Burun ucuna dokunduğumuzda burun ucu dudağımıza doğru yaklaşıyorsa bu burun ucu düşük demektir. Türklerde bu durum oldukça yaygın. Maske takılmaya başladıktan sonra burnun uç kısmına maskenin ağırlığını gelmesi buradaki tıkanıklığı artırdı. Burun tıkanıklığı sebebiyle hastaneye başvuranların sayısında yüzde 20 artış kaydettik."

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'MASKELER İŞE YARADI'

Maske kullanımının etkisine dikkat çeken Prof. Dr. Miman, açıklamasını şöyle sürdürdü:

  • "Maske takmak zorunda kalmasaydık yine ileriki yıllarda burun düşüklüğüne bağlı burun tıkanıklığı gelişecekti, daha erken anlaşılmış oldu. Kişi burun tıkanıklığını yoğun bir şekilde yaşıyorsa, burun ucu desteklenmesi ve burun ucunun yükseltilmesiyle ilgili bir cerrahi müdahalede bulunulabilir. Maskeler burun tıkanıklığının erkenden açığa çıkartılması noktasında işe yaradı. Öte yandan maskeyi de doğru kullanmamız gerekiyor. Maskeyi sadece ağzımızı kapatacak şekilde kullanmak, çene altına indirmek gibi kullanımlar yeterli koruyuculuk sağlamaz."

'BURUN TIKANIKLIĞI SEBEBİYLE DOKTORA BAŞVURDUM'

Burun tıkanıklığı sebebiyle doktora başvuran vatandaşlardan Serdar Gündem, "Maske kullanmaya başladıktan sonra nefes almada sorunlar yaşadığımı fark ettim. Bundan öncesinde böyle bir sorunumun olduğunu bilmiyordum. Burnumun tıkanık olduğunu fark ettim ve doktora başvurdum" dedi.

Maske kullanımı sebebiyle burun tıkanıklığı yaşamasa da zor nefes aldığını söyleyen Ahmet Gürtürk, "Bazen nefes alma zorluğu yaşıyorum. Sürekli aynı maskenin içinde hava alışverişi yapıyoruz. Sıcak havalarda maske kullanımına bağlı olarak nefes alıp verirken zorlanıyorum" diye konuştu.

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